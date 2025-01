Faro Biscari, sanzionati due venditori ambulanti di frutta e di telline

Scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica

CATANIA – Due venditori ambulanti, il primo di frutta e verdura, il secondo di telline, sono stati sanzionati nella zona del faro Biscari di Catania per quasi 4 mila euro ciascuno perché trovati senza autorizzazione e per occupazione di suolo pubblico durante un controllo effettuato da polizia e Vigili Urbani.

I sequestri a Catania

Al primo sono stati anche sequestrati tre bracieri che aveva piazzato in strada per cucinare carciofi. Scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica di un vicino commerciante che gli vendeva illecitamente l’energia, circostanza che ha determinato anche una sanzione da parte del gestore ed una diffida ad adempiere, pena in caso contrario la cessazione della fornitura.

Il secondo ambulante è stato sanzionato perché stava mettendo in commercio i molluschi senza alcuna autorizzazione e stava occupando abusivamente il suolo pubblico. Gli agenti gli hanno sequestrato l’attrezzatura e la merce perché per le precarie condizioni igieniche non sono stati ritenuti idonei al consumo umano e per questo motivo sono stati distrutti.