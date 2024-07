Catania, scattano le sanzioni per l’errato conferimento dei rifiuti

Denunce per chi ha abbandonato rifiuti per strada

CATANI – In esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore Alessandro Porto, la Polizia municipale ha intensificato i controlli su conferimento non conforme e abbandono dei rifiuti.

In particolare, l’attività della sezione Polizia Ambientale si è concentrata nei giorni scorsi nelle zone della Pescheria e di via Vittorio Emanuele, via Etnea, piazza Stesicoro, via Archimede, corso Italia, via Pacini. Il bilancio è di 36 sanzioni da 333 euro ciascuna per conferimento di rifiuti non conforme alla tipologia della giornata, per complessivi 11.988 euro.

Diversi trasgressori sono gestori di attività commerciali, per i quali la Direzione Attività produttive applicherà anche i provvedimenti accessori.

Avviati, inoltre, quattro procedimenti penali nei confronti di chi ha abbandonato rifiuti speciali (in gran parte materiale edile) nelle aree di viale San Teodoro e via Officina, utilizzando auto e furgoni.

I responsabili dello specifico reato, introdotto dalla legge 137/2023, sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato dall’Amministrazione.