Catania, Sebastiano Anastasi eletto presidente del consiglio

Un plebiscito da 32 voti: due in più dei numeri in possesso della maggioranza. Riccardo Pellegrino vicepresidente

1' DI LETTURA

CATANIA – “È gravissimo che una città come Catania rimanga per due mesi senza consiglio comunale“. Sebastiano, o come lo conoscono tutti Seby, Anastasi mette subito le cose in chiaro. Appena qualche istante dopo la sua (ri)elezione a presidente dell’assise di Palazzo degli Elefanti.

L’esito della votazione

Seby Anastasi ha racimolato 32 voti di preferenza, una scheda bianca, 1 voto per Gianina Ciancio, 1 voto per Maurizio Caserta, 1 voto per Damien Barbagallo. In questo contesto, appare chiaro che due voti della minoranza siano andati al neo eletto presidente.

“Non vogliamo e non dobbiamo far prevalere la logica dei numeri”, ha poi incalzato nel corso del suo intervento a braccio. “Lasciatemi esprimere un mio pensiero: i nostri nonni hanno fatto grande la nostra città e, oggi, questo consiglio dovrà essere volano di idee costruttive dove la mediazione dev’essere in seno a ognuno di noi. Ringrazio l’assise e la coalizione di centrodestra che mi ha sostenuto”.

Infine, i saluti e i ringraziamenti che si estendono alla famiglia autonomista alla quale Anastasi appartiene con una conclusione bipartisan: “Questa è la città della medaglia d’oro alla Resistenza e della battaglia al Ponte Primo Sole, la città di Pippo Fava e di Agata. Buon lavoro a tutti”.

Seduta sospesa

Immediatamente dopo l’elezione del presidente, la seduta è stata sospesa per mezz’ora. Si è ripreso, subito dopo, con l’elezione dei due vicepresidenti.

Pellegrino vice presidente vicario

Al rientro, il forzista Riccardo Pellegrino è stato eletto con 28 voti vice presidente vicario dell’assise comunale. Tre sono state le schede bianche, due quelle nulle, un voto a testa per Vullo, Bonaccorsi e Caserta. “Sono onorato – ha detto Pellegrino -. Il mio ringraziamento al leader Berlusconi e all’assessore Falcone, nonché alla mia famiglia”.