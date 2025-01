Cambia casa ma non comunica lo spostamento delle sue armi, denunciato

I controlli dei carabinieri

CATANIA – Un uomo di 77 anni è stato denunciato per detenzione illegale di armi non ha denunciato il cambio della sua abitazione e delle sue pistole e quasi duecento munizioni. Il catanese è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania piazza Dante.

La vigilanza in materia di armi, ovvero le verifiche cui sono soggetti i legittimi detentori di pistole e fucili, viene effettuata anche dai carabinieri che, presenti in ogni Comune, effettuano controlli presso le abitazioni dei possessori.

Le armi a Catania

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione di un 77enne, residente nel quartiere Picanello, per un’ispezione, in quanto l’uomo risultava detentore di 3 pistole, due calibro 22 ed una calibro 38, oltre a 118 munizioni.

Tuttavia, eseguita la verifica, i militari dell’Arma hanno accertato che il proprietario aveva effettuato il cambio di residenza e, senza aver preventivamente comunicato che avrebbe appunto cambiato casa, ha spostato le armi nella nuova abitazione.

L’omessa comunicazione del nuovo indirizzo di detenzione delle pistole è costata all’uomo una denuncia all’Autorità Giudiziaria, e le armi ed il munizionamento sono state, perciò, sequestrate.

La legge italiana, infatti, è molto rigida in materia di armi e avere il permesso a detenerle non significa automaticamente che è possibile trasportarle con sé e, soprattutto, in caso di trasloco, bisogna dare tempestiva segnalazione alle Forze dell’Ordine dello spostamento per non incorrere in una denuncia.