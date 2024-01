Catania, quattro steakhouse da provare

Quattro indirizzi dove provare tagli di carne eccellenti

CATANIA – Che vi ritroviate nel mezzo di un glaciale inverno o di una calda estate, vi proponiamo quattro luoghi a Catania dove è sempre il momento di provare tagli prelibati e placare il vostro desiderio di piatti a base di carne.

Catania, madrepatria della carne di cavallo, nella sua vasta proposta enogastronomica offre anche locali e steakhouse dove poter gustare piatti a base di carne in una versione differente rispetto alla tradizionale “putia arrusti e mangia”.

Eusébio: ristorante steakhouse e vineria

Nel centro storico a Catania, in via Fulci, c’è una realtà che da diversi anni delizia il palato degli amanti della carne. Contraddistinto da uno stile rurale e semplice, come i piatti portati in tavola, Eusébio restaurant esalta il culto della carne nelle tante proposte offerte: dalle tartare alla griglia, eseguita secondo la tradizione argentina degli asador.

Tagli di carne locale, infatti, sono accompagnati da una vasta scelta internazionale che accoglie esemplari irlandesi, australiani e tedeschi. La location gode di un ampio cortile che rende suggestive le serate estive all’aperto.

Nel menù è possibile trovare anche una vasta gamma di opzioni tra antipasti che esaltano le primizie locali e vini adeguati alle pietanze servite. Un attento servizio vi guiderà negli abbinamenti per godere al massimo del vostro pasto. Consigliamo il filetto Eusebio o le varianti al pepe verde e tartufo.

Dai Pennisi: macelleria con cucina

Dal 1968 a Linguaglossa, provincia di Catania sul versante nord-est dell’Etnea, esiste un’attività che riesce a fondere gusto e tradizione. Da sempre la famiglia Pennisi punta sulla sicilianità e sulla ricercatezza del prodotto locale ed estero. Da qui partono ricerca e tecnica sullo sfaccettato mondo delle carni. L’obiettivo è di portare le costate e le t-bone autoctone, etnee o modicane, ai livelli dei grandi tagli di carne come quelli emiliani, toscani, irlandesi o argentini attraverso studiate marinature, frollature e fermentazioni.

Oltre alla possibilità di usufruire della cucina in loco, sia all’interno del locale sia in esterno nella verandina di recente costruzione, la peculiarità dai Pennisi risiede nei preparati e nella dispensa.

Portare a casa la genuinità di prodotti locali e preparazioni semplici, come quelle di un tempo, sulle nostre tavole è la missione che la famiglia porta avanti. Non soltanto salsicce, involtini e hamburger ma anche salumi e formaggi a km 0 per rendere uniche le occasioni in famiglia o con amici.

Chilogrammo: steakhouse contemporanea

Nel cuore del centro storico in Piazza Mazzini a Catania, Chilogrammo è la nuovissima braceria dove potrai trovare tantissime specialità di carne alla brace. All’interno del locale si compie un vero e proprio viaggio all’esplorazione del culto della carne.

Diverse le preparazioni dalla classica bistecca fiorentina all’americano Tomahawk passando alle iconiche “spade” di Angus e Picanha per poi culminare all’asiatico Wagyu e le tataki.

“Foodporn” è la parola chiave per descrivere le ampie portate servite al locale. Immancabili i goderecci antipasti tra salumi, pollo fritto e bruschette accompagnati da patate fritte con salsa BBQ e formaggio cheddar.

Consigliamo di provare le “spade” ovvero spiedoni con bocconcini di carne e suino cotti sul momento per un’esperienza indimenticabile.

BIF: a Catania una steakhouse urban

In via Spadaccini, angolo via di San Giuliano, si trova BIF steakhouse e hamburgheria dall’anima urban.

Il pane ai 5 cereali facilmente digeribile, ricco di fibre e lievitato naturalmente, insieme alla carne 100% italiana e da filiera controllata sono la chiave vincente delle portate servite.

I formaggi e salumi sono accuratamente scelti tra prodotti BIO e D.O.P. per restituire gusti tipici americani e sapori decisi che strizzano l’occhio alla qualità locale. Il tutto viene suggellato con l’aggiunta di salse diverse in base ai vari abbinamenti (basilico, yogurt, piccante, agrodolce etc etc) per provare una vera esperienza di gusto che si racconta morso dopo morso.

Oltre gli hamburger nel menù sono presenti anche sfizi, birre locali e dolci squisiti che rendono l’offerta informale e adatta ad ogni tipo di occasione.