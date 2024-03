Catania, tornano i Concerti di Mecenate: appuntamento al Museo Diocesano

Ecco il calendario predisposto dal maestro Vincenzo Pavone

CATANIA – Anche quest’anno, gli amanti della musica possono gioire con il ritorno degli acclamati “Concerti di Mecenate”. Questo appuntamento annuale, che si tiene nella suggestiva Sala della Pinacoteca del Museo Diocesano di Catania, continua a essere un punto di riferimento per il pubblico affezionato, consolidando il suo prestigio nel corso degli anni.

I concerti

Organizzata dall’associazione culturale Mecenate, giunta alla sua tredicesima edizione, la stagione vanta un cartellone di artisti di fama internazionale, offrendo una variegata selezione di concerti sempre nuovi e coinvolgenti. Quest’anno, la stagione si concentrerà interamente sul pianoforte, con cinque spettacoli di altissimo livello che promettono un emozionante viaggio attraverso il repertorio di questo strumento che ha ispirato i più grandi compositori della storia della musica.

Il primo concerto, in programma per il 28 marzo, sarà un’esibizione del maestro Georgi Mundrov, rinomato pianista bulgaro trasferitosi in Germania. Dopo sette anni dalla sua ultima partecipazione al festival, Mundrov torna sul palco di Mecenate per presentare un coinvolgente excursus sul tema della danza, esplorandone l’evoluzione attraverso forme e stili nei secoli, dai tempi di Scarlatti fino ai giorni nostri.

Gli appuntamenti successivi vedranno esibirsi pianisti di grande talento, tra cui Cettina Musumarra, originaria di Catania ma ormai stabilmente residente a Londra, Francesco Mirabella, docente presso il conservatorio di A. Corelli di Messina, Vincenzo Pavone, docente del Conservatorio A. Toscani di Ribera che si esibirà a Vizzini presso la sala consiliare, e infine Eliane Reyes, rinomata pianista belga e docente sia al Conservatoire royal de Bruxelles che al Conservatorio di Parigi.

Dopo il successo ottenuto nella precedente stagione, il direttore artistico, maestro Vincenzo Pavone, è fiducioso che anche quest’anno il pubblico risponderà con entusiasmo, considerando il valore artistico dei musicisti in programma e la qualità dei programmi proposti.