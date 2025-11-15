 Catanzaro: "FdI chiede l'invio degli ispettori, Schifani che pensa?"
Catanzaro (Pd): “FdI chiede l’invio degli ispettori, Schifani che ne pensa?”

"Se gli allenati chiedono di far luce sull'operato, evidentemente nella maggioranza siamo ad uno scontro"
LA NOTA
di
PALERMO – “Dopo quanto sta emergendo dalle indagini della Procura di Palermo, Fdi chiede l’invio degli ispettori del ministero della Salute in Sicilia: il presidente Schifani che ne pensa?”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Se gli stessi alleati di Schifani chiedono di far luce sull’operato del suo governo, evidentemente nella sua maggioranza siamo ad uno scontro senza precedenti – aggiunge Catanzaro – ed è altrettanto evidente che per questo centrodestra la sanità serve a tutto tranne che a garantire ai cittadini il diritto alla salute”.

“Alla luce della richiesta di invio degli ispettori del ministero – conclude Catanzaro -, ci aspettiamo che il gruppo di FdI si comporti in modo coerente e sostenga l’appello, più volte rivolto al presidente della Regione da parte dei gruppi di opposizione all’Ars, a presentarsi in aula per un dibattito sulla sanità siciliana”.

