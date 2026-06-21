Catanzaro (Pd): “I giovani senza fiducia, lacrime di coccodrillo”

La nota del capogruppo del Pd all'Ars

PALERMO- “Dal presidente Schifani solo lacrime di coccodrillo. Se i giovani non hanno fiducia in un futuro in Sicilia la prima responsabilità ricade su chi la Sicilia la governa, cioè su un centrodestra e su un presidente della Regione che non sanno programmare e si limitano a improvvisare”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito del sondaggio pubblicato su alcuni organi di informazione dal quale emerge una sfiducia nel futuro dell’isola da parte dei giovani e degli under 40.

“Il gruppo Pd, grazie al lavoro di tutti i suoi deputati all’Ars, ha presentato diversi disegni di legge che mirano proprio ad arginare il fenomeno dell’emigrazione giovanile – aggiunge Catanzaro – anche attivando misure in grado di favorire la permanenza in Sicilia e la valorizzazione dei ‘talenti ad elevata specializzazione’. Abbiamo inoltre proposto interventi mirati, ad esempio strumenti di sostegno all’occupazione con particolare attenzione ai neo-laureati, per creare le condizioni affinché i nostri giovani abbiano la possibilità di crescere e lavorare in Sicilia. Oltre alle nostre tante battaglie per il diritto allo studio”.

“Insomma – conclude Catanzaro – da parte nostra sono arrivate proposte concrete, Schifani cosa ha fatto per i giovani siciliani? La verità è che per questo governare significa solo occupare poltrone e gestire potere”.