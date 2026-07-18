La folla delle grandi occasioni alla convention palermitana del leader di Sud chiama Nord

PALERMO – Cateno De Luca lancia da Palermo la sfida per il dopo-Schifani e annuncia il trasferimento a Roma del confronto politico sul futuro della Sicilia. Nel corso della convention intitolata “Il governo di liberazione” e svolta sabato 18 luglio al Teatro Politeama di Palermo, il leader di Sud chiama Nord ha illustrato la strategia del movimento in vista delle prossime scadenze elettorali regionali e nazionali.

“Non siamo qui per elemosinare il sostegno delle forze politiche, Sud chiama Nord, come è emerso dalle recenti amministrative, è il primo partito in Sicilia con oltre il 20% di consenso ottenuto nei 17 comuni dove si è votato col proporzionale. Siamo qui a Palermo per notificare al popolo siciliano e ai partiti nazionali la decisione di spostare a Roma le trattative per il dopo-Schifani nell’isola”, ha dichiarato De Luca.

L’obiettivo: costruire un movimento nazionale

Nel suo intervento il leader di Sud chiama Nord ha spiegato che il progetto punta a superare i confini regionali per diventare una forza politica presente in tutta Italia. “Siamo consapevoli che per essere presi in considerazione dai salotti romani non è sufficiente l’1,5% che ci viene attribuito a livello nazionale – ha detto – E’ necessario allora passare alla seconda fare di ScN: costruire un movimento politico nazionale di ispirazione sturziana, meridionalista e autonomista”.

“A fine ottobre a Roma ci sarà la conferenza nazionale di ScN con l’obiettivo di partecipare alle prossime elezioni politiche con nostre liste in tutta Italia – ha aggiunto – Rivendicheremo la nostra richiesta di poter essere i protagonisti di una nuova stagione politica di Sicilia, perché con amarezza constatiamo che gli interlocutori regionali dei partiti nazionali stentano a costruire un percorso”.

Cateno De Luca ha inoltre delineato l’identità che intende dare al movimento. “Il progetto politico che stiamo costruendo non è fatto di autoreferenzialità e clientelismo – ha affermato – Vogliamo una politica fondata sull’etica della responsabilità, della competenza, fatta di giovani e donne. Siamo un partito di azione che costruisce il consenso attraverso il buon governo”.

Cateno De Luca a Palermo, chi c’era

La convention “Il governo di liberazione” al Teatro Politeama di Palermo ha registrato il tutto esaurito, con numerosi amministratori locali arrivati da diverse province siciliane. In prima fila era presente anche il sindaco di Messina, Federico Basile. Tra il pubblico anche rappresentanti di schieramenti politici differenti: il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, il segretario siciliano del Partito Democratico Anthony Barbagallo, il deputato regionale di Forza Italia Gaspare Vitrano, il parlamentare della Lega Vincenzo Figuccia, la deputata di Noi Moderati Marianna Caronia, l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, l’esponente del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri, Gandolfo Lo Verde per Controcorrente e Fabrizio Micari per Italia Viva.

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Le dichiarazioni di Miccichè e Galvagno

Al suo ingresso nella sala piena, Gianfranco Miccichè ha commentato così la sua presenza: “Prima di puntare su un cavallo bisogna valutare le sgambature e io sono qui per questo”. Nelle prime file sedeva anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che ha spiegato la sua partecipazione all’iniziativa. “Sud chiama Nord è un movimento radicato in tutta la Sicilia, ho accettato l’invito perché stimo De Luca da tanti anni come politico e amministratore: Cateno è un amico”, ha dichiarato.

“ScN non sarà un taxi per i De Gasperi 4.0 di turno”

“Siamo stanchi di essere trattati come un taxi, come ha fatto il De Gasperi 4.0 di turno che non ha mai amministratore neppure un condominio”. Così il leader di ScN, Cateno De Luca, parlando dal palco della convention in corso a Palermo, facendo riferimento a chi è stato eletto col suo movimento e poi ha lasciato il partito. “Ringrazio il presidente Galvagno e l’intero ufficio di presidente dell’Ars per avere permesso al gruppo parlamentare di ScN di continuare a lavorare per la Sicilia”, ha poi detto rivolgendosi al presidente dell’Ars seduto in prima fila nel teatro.