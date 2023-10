De Luca: “L’idea de ‘Il Centro’ con Renzi e Moratti? Erano sedute spiritiche”

Il leader di ScN ospite di Un Giorno da Pecora

L'INTERVENTO IN TV

1' DI LETTURA

MESSINA – “L’idea di fare ‘Il Centro’ con Moratti, Renzi e Fioroni? Quelle erano sedute spiritiche, eravamo tutti in posa a rievocare questo Centro… ad un certo punto però io mi sono stufato, sentivo troppo odore di naftalina e ho detto a Renzi che non ero più interessato. Al leader di Iv sono simpatico: ci siamo conosciuti nel luglio del 2022, ha tentato di fregarmi e non ci è riuscito”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, è Cateno De Luca, leader di ‘Sud chiama Nord’, sindaco di Taormina e candidato alle supplettive di Monza e Brianza.

De Luca: “Agli incontri c’era anche Gelmini”

“Agli incontri che lei definisce ‘sedute spiritiche’ chi c’era?”, domanda il presentatore. “Letizia Moratti, Fioroni, Signorile e qualche volta anche la Gelmini, in quel caso eravamo a Milano”, risponde De Luca.. Letizia Moratti, si è scritto, sarebbe dovuta venire nel suo movimento ‘Sud chiama Nord’. “No, e non lo ha mai detto. Lei ha il suo movimento autonomo – ha concluso De Luca a Rai Radio1 – e ora è tornata nella ‘casa madre'”.