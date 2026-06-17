Sud chiama nord proporrà un candidato sindaco

PALERMO – Cateno De Luca fa rotta su Palermo. Il leader di Sud chiama nord ha annunciato che il suo movimento avrà un candidato sindaco nel capoluogo siciliano e, intanto, si muove sottotraccia alla ricerca di nomi che possano trainare il suo progetto anche in provincia.

“Sud chiama nord ha un candidato sindaco per Palermo”

Le parole pronunciate qualche giorno fa dal sindaco di Taormina sulla battaglia per Palermo sono state chiare: “Sud chiama nord ha un candidato a sindaco”. Il nome sarà svelato mercoledì 1 luglio, mentre il progetto si chiamerà ‘Una marcia in più per Palermo’.

Le ‘marce in più’, appunto, arriveranno dalle adesioni che De Luca sta già raccogliendo, soprattutto nell’ambito del centrodestra. In attesa del nome scelto per Palazzo delle Aquile, il leader di Sud chiama nord lavora per cementare una ipotetica lista in vista delle elezioni regionali.

Cateno De Luca

L’asse De Luca-Dc

In una delle sue tante tappe in giro per l’Isola, infatti, De Luca è stato avvistato anche a Palermo a colloquio con il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ormai a metà del suo secondo mandato. Un incontro che rappresenta anche la conferma di un dialogo tra De Luca e i centristi della Dc che ormai va avanti da tempo. La macchina del Cateno-pensiero è avviata.

L’asse con gli uomini Dc è stato confermato anche alle recenti elezioni comunali a Ribera, in provincia di Agrigento, dove il capogruppo dei centristi Ars, Carmelo Pace, è stato eletto sindaco al primo turno anche grazie all’appoggio del simbolo di De Luca.

Intesa con vista sulle elezioni regionali

Prove generali di una alleanza che porterebbe De Luca e l’area Dc insieme alle prossime elezioni regionali, con una lista che potrebbe contare sulla grossa influenza che Sud chiama nord ha nelle province di Messina e Catania, mentre la Dc darebbe il suo contributo in termini di voti nell’area occidentale della Sicilia. Un dialogo, quello tra i deluchiani e i centristi, che da tempo va avanti anche all’Ars, dove ad un certo punto si era ipotizzata anche la creazione di un intergruppo. tutto questo in attesa che il sindaco di Taormina sveli il suo piano per le elezioni regionali.

“Ci saranno quattro o cinque adesioni di consiglieri comunali”, ha annunciato giorni fa De Luca parlando della sua ‘campagna’ su Palermo e provincia. All’ombra di Monte pellegrino, ora, è caccia ai nomi che potrebbero fare parte della nuova avventura targata Sud chiama nord. Tra questi ci sarà sicuramente Simona Munafò, ex consigliera comunale ed ex commissaria cittadina di Diventerà bellissima che per qualche tempo è stata anche vicina a Forza Italia.

Non dovrebbe essere lei, però, a dispetto di quanto era sembrato nei mesi scorsi, a portare la bandiera di Scn alle prossime elezioni comunali. De Luca scoprirà le carte mercoledì 1 luglio e intanto accoglie nelle sue file due consiglieri della sesta e dell’ottava circoscrizione: Franco e Alfredo Siino, provenienti da Fratelli d’Italia. “È indubbio – dice Alfredo Siino – che Sud chiama nord rappresenti il paradigma della buona amministrazione che, a partire dal cosiddetto ‘modello De Luca’, si vuole replicare anche a Palermo. Immaginiamo un modello che, partendo dai principi di autonomia e sussidiarietà, faccia del decentramento la strategia vincente, valorizzando le periferie e tutti i quartieri della città”.