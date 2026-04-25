 Cefpas, il Siad-Csa-Cisal incontra l'assessora Faraoni
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Cefpas, il Siad-Csa-Cisal: “Serve garantire la funzionalità dell’ente”

Cefpas
Incontro con Faraoni
sanità
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PALERMO – “Il Cefpas è una struttura fondamentale per la formazione dei sanitari siciliani ma anche per il supporto offerto alle Asp dell’Isola e per lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico. Per questo, incontrando l’assessore alla Sanità Daniela Faraoni, abbiamo ribadito la necessità che il Cefpas sia messo in condizione di funzionare al meglio”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del sindacato Siad-Csa-Cisal.

Cefpas, Cisal: “Servono nuove assunzioni”

“Servono stabilizzazioni, nuove assunzioni e provvedimenti mirati per mantenere il livello di eccellenza garantito sinora – aggiungono i sindacalisti -. Servono interventi in tempi immediati”.

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