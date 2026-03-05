Centrosinistra, sul tavolo i nomi dei candidati a Messina, Enna e Agrigento

L'esito della riunione

PALERMO – Passo in avanti dei partiti dell’area progressista sulle candidature alle amministrative di fine maggio in Sicilia.

Centrosinistra, sul tavolo i nomi

A Messina il Pd ha proposto in maniera ufficiale la candidatura a sindaco di Antonella Russo, nome che si aggiunge a quello di Dafne Musolino avanzata da Italia Viva. A Enna formalizzato dai Dem Vladimiro Crisafulli, mentre ad Agrigento il nome in corsa è quello di Michele Sodano, proposto da Controcorrente.

La riunione è durata poco più di un’ora, i partiti del centrosinistra si sono presi 48 ore di tempo per decidere. Al di là dei nomi proposti nei tre capoluoghi di provincia che andranno al voto in primavera, l’elemento politico, fanno notare dalla coalizione, è che al tavolo di questa sera hanno preso parte tutti gli azionisti dell’area progressista, nonostante qualche fibrillazione dei giorni scorsi: Pd, M5s, Controcorrente, Avs e Italia Viva.