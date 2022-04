Cercasi candidato sindaco: il caso Sant’Agata li Battiati

Marco Rubino (nella foto) potrebbe non avere avversari. Tra l'Etna e lo Ionio, si scaldano i motori per il voto.

CATANIA – Cercasi candidato sindaco disperatamente. A Sant’Agata li Battiati, salotto buono dell’Etna, l’uscente Marco Rubino rischia di non aver un competitor alle Amministrative del 12 giugno prossimo. Un’assenza che rischia di complicare il voto, anziché spianare la strada al bis. Tutto questo, nonostante il primo cittadino in carica sia sostenuto da un campo più che largo. Un perimetro che va dal Pd a Fdi con tanto 2.0 (nel senso dell’area afferente al deputato neo salviniano Luca Sammartino) al centro.

Le ipotesi

Otello Foresta, che cinque anni fa arrivò secondo, avrebbe fatto già sapere di non essere disponibile a una nuova candidatura. Una possibile proposta, stando ai rumors, potrebbe arrivare, invece, da Sergio Russo, che attualmente milita tra i vigili urbani di Tremestieri Etneo. Per ora, però, è tutto con il punto interrogativo.

Le altre piazze

Comincia a prendere forma la griglia di partenza negli altri comuni catanesi alle pendici prossime del Vulcano. Ad Aci Catena, Margherita Ferro ha ufficializzato la candidatura. La consigliera regionale di Parità sfiderà l’uscente, il musumeciano Nello Oliveri, che però non è riuscito a tenere assieme tutti i rivoli dell’ormai ex maggioranza di centrodestra. In campo ci sono, infatti, anche Giovanni Grasso e Giuseppe Aleo. Ad Aci Bonaccorsi, invece, si punterà con molta probabilità al replay della sfida tra Vito Di Mauro (più volte sindaco) e Salvatore Tomarchio.

Nino Borzì vuole tornare al vertice del comune di Nicolosi, dopo lo stop fisiologico di cinque anni, tentando di strappare la fascia ad Angelo Pulvirenti. Ma ci potrebbe essere anche un terzo incomodo: Alfio Cavallaro con il progetto Nicolosi Città d’Europa. Sul versante opposto del Vulcano, a Linguaglossa, c’è Salvatore Malfitana a raccogliere l’eredità della giunta guidata da Salvatore Puglisi. A sfidarlo troverà il dem Luca Stagnitta e l’ex parlamentare di Iv Salvatore Raiti.

Verso Nord

Randazzo. Nella disputa tra Francesco Sgroi (sindaco dimissionario) e Nino Grillo, potrebbe inserirsi il dem Gianluca Anzalone. Nella vicina Castiglione di Sicilia, il sindaco Antonio Camarda (sostenuto dal Pd) potrebbe gareggiare contro Dania Papa. Giù verso il mare, a Fiumefreddo, Sebastiano Nucifora, che cinque anni fa è stato eletto cavalcando il motto Ricominciamo, se la vedrà con Angelo Torrisi di Ricostruiamo Fiumefreddo e Claudio Fiume.