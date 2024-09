Cesare Cremonini annuncia il nuovo disco e il tour dell’estate 2025

Dopo due anni il cantante torna ad esibirsi live

ROMA – Cesare Cremonini annuncia il suo ritorno discografico e al contempo lancia anche il tour negli stadi che terrà nel 2025.

Sono passati due anni dal suo ultimo album e che coincise con l’ultimo tour, quello per ‘La ragazza del futuro’, uscito nel 2022, ma da stasera, e domani in radio, sarà possibile ascoltare la nuova canzone “Ora che non ho più te”, che farà da antipasto anche al nuovo album, del quale non si conosce ancora la data di uscita.

Il nuovo brano

Nella nota diffusa dall’entourage del cantante viene descritta la canzone. “Ora che non ho più te”, scritta assieme a Davide Petrella e prodotto assieme a Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, viene descritto come “un brano potente dal sound contemporaneo ed elegante, con richiami sinth pop”.

“Il testo è un dialogo diretto e confidenziale con il proprio passato, alla ricerca di una redenzione di fronte alla fine di una relazione. Così la canzone riesce a comunicare una nostalgica felicità all’ascoltatore”

Da mezzanotte sarà possibile vedere su tutte le piattaforme digitali il videoclip del brano “Ora che non ho più te”, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi. Il video è stato girato in Friuli, nella zona del Magredi del Cellina.

“Ora che non ho più te è una canzone reale – racconta Cesare Cremonini – l’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera”.

“Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. ‘Ora che non ho più te non riposo mai’. Non c’è stato niente di più vero per me. Non servono metafore, quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all’improvviso cambia. Sei padrone, per alcuni secondi, del tuo destino”.

Il tour

Cremonini ha annunciato anche le date del nuovo tour che toccherà tutta l’Italia. Il “Cremonini Live25” si terrà l’8 giugno a Lignano, il 15 giugno a Milano, il 19 e 20 giugno a Bologna, il 24 giugno a Napoli, il 28 giugno a Messina, il 3 luglio a BARI, l’8 luglio a Padova, il 12 luglio a Torino e il 17 luglio a Roma.

I tagliandi per i titolari di carta American Express saranno disponibili in anteprima esclusiva a partire dalle ore 10:00 di martedì 24 settembre fino alle ore 10.00 di giovedì 26 settembre su ticketmaster.it/americanexpress.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 26 settembre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/cremonini. Infine la vendita generale si aprirà alle ore 11:00 di venerdì 27 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.