Cesena, 53enne originario di Milazzo morto in un incidente in moto

Lo scontro con un furgone sulla via Emilia. Grave la compagna

BOLOGNA – Si allunga, in Emilia-Romagna, il bilancio delle vittime della strada: nelle ultime 24 ore si contano infatti un morto e un ferito gravissimo, travolto da un’auto pirata per la quale sono in corso le ricerche. A Cesena un uomo di 53 anni, Carmelo Manna, residente a Cesena e originario di Milazzo (Messina) è morto sulla via Emilia, ieri alle 15.30 quando con la sua moto si è scontrato con un furgone. Grave la compagna, che era con lui in moto, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

A Parma, invece, sono gravissime le condizioni di un uomo di 35 anni, che ieri è stato travolto da un’auto mentre stava spingendo la sua bicicletta, carica di giornali visto che lavorava per una cooperativa di distribuzione, su un cavalcavia. Secondo quanto ricostruisce la Gazzetta di Parma, un’automobilista lo ha centrato in pieno, senza fermarsi a prestare i soccorsi. Sono in corso le indagini sulle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità dell’investitore.