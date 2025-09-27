Cesena-Palermo 0-0: fase di studio nei primi minuti di gara – LIVE

Cesena-Palermo, match valido per la 5ª giornata di di Serie B, in programma alle ore 15.00, mette in palio il primo posto nella classifica del campionato cadetto.
Cesena-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
13′ – Ammonito Zaro
10′ – Intensa fase di studio tra le due squadre e ritmi moderati fino a questo momento
Ore 15.01 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Dino Manuzzi”!
Ore 14.58 – Cesena e Palermo entrano in campo, soliti saluti di rito prima del match
Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 15.00
Ore 14.25 – Le squadre entrano in campo per il riscaldamento
Cesena-Palermo: il tabellino
CESENA: 33 Klinsmann, 4 Castagnetti,7 Blesa, 9 Shpendi, 11 Ciervo, 14 Berti, 15 Ciofi (C), 17 Adamo, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 70 Francesconi. A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri. Allenatore: Mignani.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre (C), 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Davide Massa (Imperia). Primo assistente: Alessandro Lo Cicero (Brescia). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio). VAR: Fabio Maresca (Napoli). AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).
MARCATORI:
NOTE: Ammoniti: Zaro (C).