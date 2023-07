Chef e sorrisi in memoria del piccolo Riccardo

Un galà per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione del parco giochi dedicato al bimbo scomparso ad appena due anni di età.

RIPOSTO (CATANIA) – Sarà Palazzo Vigo sul lungomare di Torre Archirafi a Riposto (CT), monumentale residenza del ‘700, ad ospitare il 18 luglio, a partire dalle ore 20, ‘Il gala di Riccardo’, cena organizzata per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione del parco giochi dedicato alla memoria del piccolo Riccardo, meraviglioso bambino scomparso prematuramente all’età di poco più di due anni, lasciando un segno indelebile nell’intera comunità. Questa mattina l’evento solidale è stato presentato nella Sala del Vascello del Palazzo di città di Riposto dai promotori dell’iniziativa, lo chef Giuseppe Raciti, 1 Stella Michelin, Roberta Previtera, specialista in hotellerie, Placido Laudani, presidente dell’associazione ‘Officina solidale’, Davide Palermo, assessore agli Eventi e allo Spettacolo di Riposto, ed Elisa Torrisi, assessore alla Cultura di Riposto. Presenti anche i genitori del piccolo Riccardo, Ines Salanitri e Marco Sorbello.

Una giusta causa

“Sarà una serata all’insegna della solidarietà che vedrà la collaborazione di tante personalità del mondo della ristorazione – spiega Giuseppe Raciti – C’è stato un’incredibile ondata di solidarietà proveniente da tutto il territorio. Questa è una cosa bellissima perché anche se nel nostro mondo la competizione è tanta, per una giusta causa, come questa, ritroviamo l’unità. Spero che l’evento registri la partecipazione di tante persone, con l’unico obiettivo – conclude lo chef stellato – di sostenere il progetto di Ines e Marco”.

Undici Chef per un sorriso

Undici gli chef che hanno aderito all’iniziativa benefica: Piergiorgio Aleccio (Donna Carmela), Giuseppe Bellia (Pasticceria Bellia), Mario Casu (Casu Osteria Contemporanea), Enrico Maria Contarino (Docente di enogastronomia), Orazio Leotta (La Torretta del Samurai), Valeria Messina (Etna Catering), Giuseppe Raciti (Zash), Seby Sorbello (Seby Sorbello Catering), Simone Strano (I Faraglioni), Giuseppe Torrisi (Cortile Santo Spirito) e Massimiliano Vasta (Vico Astemio). “La serata inizierà alle ore 20, con un aperitivo a passaggio e proseguirà con due antipasti, un primo, un secondo e, infine, un buffet di dolci – spiega Roberta Previtera – Sarà una sintesi di dialoghi tra chef che hanno deciso di collaborare per una giusta causa. Il menù sarà curato da Giuseppe Raciti, 1 stella Michelin. Speriamo di coinvolgere quante più persone possibili e che le donazioni siano tante per far capire a Ines e Marco che gli siamo vicini. L’obiettivo – conclude – è regalare loro un sorriso, che è quello che ci ha lasciato Riccardo”.

Ricavato interamente in beneficenza

Per partecipare all’iniziativa, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, si dovrà inviare una richiesta di prenotazione all’indirizzo email: ilgaladiriccardo@gmail.com. Le donazioni, che partiranno da una quota di 100 euro a persona, dovranno essere versate all’Associazione Officina Solidale ODV all’Iban: IT17N0503484170000000005065, con causale ‘Cena benefica Un parco per Riccardo 18 luglio 23’. “La nostra associazione ha subito aderito a questa iniziativa – spiega Placido Laudani – perché anche noi vogliamo esprimere la nostra vicinanza a Ines e Marco. Noi siamo già molto attivi sul territorio per altre attività benefiche. Ma questa storia ci tocca molto anche sul personale e quindi abbiamo dato il nostro contributo per far si che la serata si svolga nel migliore dei modi”.

Oltre ai tanti partner privati, a sposare subito l’iniziativa è stata l’amministrazione comunale di Riposto guidata dal sindaco Davide Vasta, oggi assente per motivi istituzionali. “Siamo felici di ospitare questa serata – dichiara Elisa Torrisi – e di contribuire alla realizzazione di questo parco in memoria di Riccardo. Sarà bello vederlo nascere e tutte le volte che andremo lì penseremo al sorriso che questo meraviglioso bambino ci ha lasciato in dono. Sarà per noi motivo di speranza”. “Non vediamo l’ora che arrivi il 18 luglio – dice Davide Palermo – perché il fine è davvero importante. Vogliamo invitare tutti a partecipare e a contribuire a questa meravigliosa iniziativa di solidarietà. Abbiamo già avuto modo di constatare come in tanti abbiano già dimostrato il proprio sostegno. Speriamo di essere davvero in tanti quella sera”.

“Un evento che allevia il dolore”

Un abbraccio di solidarietà e sentita vicinanza che ha toccato il cuore di Ines e Marco, genitori del piccolo Riccardo. “Eventi come questo ci aiutano a superare questo momento di grande dolore – spiega Ines Salanitri – perché vediamo come la comunità ci è vicina, ci supporta, ci sostiene. È veramente incredibile. Vogliamo che il parco viva non solo nella memoria di Riccardo ma di tutti coloro che hanno vissuto qualcosa di veramente tragico, perché si ricordino che la comunità ci abbraccia e ci sostiene. A volte pensiamo di essere soli, invece ho avuto grandi dimostrazioni da parte non solo degli amici ma anche di tante persone che non ci conoscono. L’evento di oggi lo dimostra. Tutti i partner e i professionisti che hanno aderito all’iniziativa hanno dimostrato grande sensibilità per il dolore degli altri. E questo – conclude – è davvero molto importante per noi”.