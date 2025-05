Chiesa, Salvo Noè: “Papa Francesco voleva venire a Catania”

La testimonianza dello psicologo etneo

CATANIA – “Papa Francesco sarebbe voluto venire nel catanese, aspettava un’occasione che però non c’è stata. Papa Francesco era molto legato alla Sicilia, non a caso la scelse per il suo primo viaggio apostolico, a Lampedusa, e dove tornò un’altra volta, a Piazza Armerina e Palermo. Io ero riuscito a strappargli una promessa: un viaggio nel Catanese, dovevamo però aspettare un’occasione, qualcosa di importante, che però non c’è stata”.

A rivelarlo, ospite de “L’Intervista” su Rei Tv in onda questa sera, lo psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè, che con il Santo Padre aveva stretto un rapporto di amicizia e con il quale aveva anche scritto un libro.

“Il Santo Padre amava molto la nostra terra – ha sottolineato – e lui pregava molto per noi e per il rilancio della nostra Isola. Io gli raccontavo le tante contraddizioni della nostra regione: una delle terre più belle del mondo ma spesso però trattata male, soprattutto da noi siciliani”.