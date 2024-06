Chiusura della discarica di Lentini: “Evitare l’emergenza sanitaria”

L'appello del sindaco di Catania: "Conferire solo il rifiuto previsto"

CATANIA – “Oggi a ciel sereno la Sicula trasporti ci ha comunicato che non saranno più accettati i rifiuti che saranno conferiti in discarica. Questo significa che nasce un grosso problema che stiamo cercando di ovviare perché una interlocuzione è in corso con Prefettura, Procura, amministratori giudiziari della società e con l’assessorato regionale competente”. Lo afferma il sindaco di Catania, Enrico Trantino, in un video su Facebook.

“Ma intanto – aggiunge – dobbiamo essere pronti a fronteggiare la situazione nel caso in cui non individuiamo una soluzione alternativa, e l’unica sarebbe quella di trovare altri siti in cui conferire i rifiuti. Nell’attesa, quello che possiamo fare, come cittadinanza che vuole evitare di vivere un’emergenza sanitaria, è di conferire esclusivamente il rifiuto previsto dal calendario del ritiro”.

“Per esempio stasera soltanto l’organico perché la raccolta del rifiuto previsto sarà comunque garantito. Almeno – sottolinea il sindaco di Catania – prenderemo tempo, fino a giovedì prossimo, quando è prevista la raccolta dell’indifferenziato”

“Nella speranza che – ha aggiunto – nel frattempo avremo individuato una soluzione evitare che nasca un’emergenza e si generino quelle discariche che non saremmo più in condizione di liberare, se non so fra quanto tempo, con un accumulo di rifiuti che sarebbe drammatico per la nostra città”.