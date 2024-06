Chiusura della discarica di Lentini, Pd Catania: “Da domani rifiuti in strada”

Leone: "E adesso che si fa? Schifani, se ci sei batti un colpo"

CATANIA – “Con una comunicazione del 21 giugno 2024, la discarica di Lentini ha comunicato oggi che chiuderà a partire da oggi! E adesso che si fa? Da domani i rifiuti di Catania e provincia saranno di nuovo lasciati per le strade”. Lo dichiarano la segretaria provinciale del Pd, Maria Grazia Leone, e il responsabile organizzazione del partito etneo, Giuseppe Pappalardo.

“Intervenga il presidente Schifani – aggiungono – e lo faccia subito. Non un solo giorno di ritardo è ammissibile. Schifani, se ci sei batti un colpo”.

“Con quest’afa che attanaglia la popolazione, soprattutto le persone più fragili – sottolineano i due esponenti Dem – con l’acqua che comincia già a scarseggiare nelle abitazioni, perché nessuno si è preso la briga di arrivare al periodo estivo avendo approntato gli interventi necessari a garantire il servizio minimo indispensabile”.

E ancora: “Non osiamo menzionare il rischio incendi e non osiamo chiedere se è stato posto in essere qualche intervento in più rispetto al nulla fatto l’anno scorso per evitare di replicare i disastri già visti”.

“Adesso – osservano Leone e Pappalardo – arriva pure questa bomba: pronti, partenza, crisi! La discarica chiusa e i rifiuti per strada! Solidarietà ai Sindaci che domani dovranno nuovamente fare da parafulmine alla inesistente programmazione regionale”.

“Solidarietà anche ai Sindaci di centrodestra, cui toccherà la stessa sorte, nella speranza che almeno davanti all’emergenza rifiuti facciano quello che non hanno fatto davanti allo spacca Italia: dire la propria a testa alta e a voce chiara. Senza rimanere immersi nel silenzio tombale con cui hanno accolto, Trantino e gli altri, l’autonomia differenziata”.