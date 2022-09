“Chiusura delle Terme è emblema della politica di Musumeci”

Il j'accuse dell'ex sindaco di Messina.

1' DI LETTURA

“Le Terme di Sciacca rappresentano l’emblema della gestione politica della cosa pubblica da parte del Governo Musumeci”. Lo afferma Cateno De Luca, leader del movimento “Sud chiama Nord” e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, oggi a Sciacca per il suo tour elettorale.

“La giunta regionale – aggiunge – ha impiegato ben cinque anni per deliberare il recupero delle storiche terme. Musumeci annuncia trionfalmente pochi giorni fa che è stata formalmente presentata la manifestazione d’interesse da parte della Regione Siciliana affinché le Terme di Sciacca e le Terme di Acireale possano partecipare al Fondo immobiliare per la valorizzazione, la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo. È l’ennesimo spot elettorale che arriva dopo oltre sette anni dalla chiusura del complesso termale e del totale immobilismo e che mette praticamente in vendita la struttura ad un fondo che ne può disporre a piacimento senza che la Regione Siciliana possa più contrattualizzare nulla in termini di sviluppo e posti di lavoro”.

“La Regione Siciliana, dopo diversi avvisi e manifestazioni d’interesse andati deserti ha sostanzialmente deciso di svendere le Terme di Sciacca (e di Acireale) ai privati (perché poi saranno privati ad acquistare) che con fondi pubblici ne disporranno l’uso che vogliono senza investire un euro. – dice – Ovviamente tutto questo sempreché non venga esclusa l’istanza delle Regione Siciliana a causa di strafalcioni e documentazione incompleta, considerando la propensione del Governo Musumeci nel perdere occasioni Pnrr come accaduto per le risorse sulle acque”.