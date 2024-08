Dal 3 all’8 settembre torna a Mondello (PA) “Ciavuri e Sapuri Fest”

Celebrazione delle eccellenze siciliane

Sul lungomare di Mondello, più di cinquanta aziende agroalimentari e artigiane siciliane promuoveranno i loro prodotti in un villaggio espositivo, arricchito da una varietà di attività durante i sei giorni di “Ciavuri e Sapuri Fest“. Questa quinta edizione del festival è organizzata dalla CNA (Artigiani Imprenditori d’Italia Palermo) in collaborazione con diverse organizzazioni e patrocinata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo. Dal 3 all’8 settembre, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire e degustare una vasta gamma di prodotti tipici siciliani: dai vini pregiati agli oli extravergini d’oliva, dai formaggi artigianali ai dolci tradizionali, passando per conserve, distillati, birre e street food.

Musica dal vivo con grandi nomi della scena italiana

La musica sarà un’altra grande protagonista del Ciavuri e Sapuri Fest, con concerti dal vivo tutti gratuiti. La line-up include nomi di spicco della musica italiana come Alex Britti, Max Gazzè, Alan Sorrenti, Groovepackers, Swingrowers, The Sweet Life Society, Kid Gamma e PopShock. Ogni sera sarà condotta da Sonia Hamza, con un’atmosfera di festa e cultura che coinvolgerà giovani e meno giovani. I concerti saranno ospitati su un grande palco di fronte al Charleston, dove si terranno anche momenti dedicati a talk tematici.

Sport, talk tematici e valorizzazione del patrimonio siciliano

Oltre alla musica e alle degustazioni, il festival offrirà anche momenti di sport e attività all’aperto. I tornei di beach volley sulla spiaggia, organizzati da Asd Gala Sport Academy, coinvolgeranno famiglie e giovani. Inoltre, ogni sera prima dei concerti, si terranno talk tematici su argomenti di attualità, tra cui il ruolo delle attività produttive, l’agricoltura biologica, l’etica d’impresa e la finanza. Il 4 settembre, ci sarà un momento speciale dedicato alla patrona di Palermo, Santa Rosalia. Il festival rappresenta un’occasione per scoprire il meglio della Sicilia, promuovendo anche il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale. CNA Palermo, inoltre, consegnerà una borsa di studio a un giovane promettente, come parte del talk dedicato a “Etica, Impresa e Finanza” il giorno 8 settembre.

Show cooking: alla scoperta dei sapori antichi della Sicilia

Venerdì 6 settembre nell’area talk sarà il momento dedicato allo Show cooking dal titolo: “A spasso nella storia, territorio, tradizione e innovazione, ciavuri e sapuri”. Per andare alla scoperta dei sapori e degli odori delle antiche tradizioni culinarie siciliane in compagnia degli chef custodi dell’identità territoriale: Mariano Carbonetti, Roberto Cascino con l’eccezionale partecipazione del Professore Mimmo Cascino. Le ricette che verranno raccontate e poi preparate avranno come focus i grani antichi siciliani, il farro e i suoi benefici e la miriade di ricette che si possono realizzare. Verranno creati dei piatti dopo un attento studio dei prodotti delle aziende che saranno presenti all’evento, così da valorizzare produttori e produzioni del nostro territorio.