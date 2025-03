Amat, annullato il vecchio concorso: ecco il nuovo bando per autisti

La società è alla ricerca di 58 conducenti per i mezzi pubblici

PALERMO – L’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Palermo, ha indetto un concorso per 58 autisti che saranno assunti con contratto di apprendistato professionale dalla durata massima di 3 anni con impiego full time.

Questo nuovo concorso sostituisce il precedente pubblicato a gennaio dall’Amat, ma il tipo di contatto che sarà sottoposto ai vincitori del concorso sarà il medesimo. Il vecchio concorso, come si legge sul sito dell’Amat, è stato annullato dopo un provvedimento del Cda.

I requisiti per partecipare al concorso

Chi presenterà domanda per partecipare al concorso indetto dall’Amat deve, naturalmente, rispettare dei requisiti, tra questi: un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e 120 giorni. Il superamento del limite di età anagrafica indicata comporterà automaticamente l’inammissibilità della domanda e la conseguente esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria.

È richiesta la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’art. 7 della legge comunitaria 6 agosto 2013, n. 97; oltre l‘iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.

Tra i titoli richiesti sono necessari: la licenza di scuola secondaria di primo grado ma anche la patente di guida “DE” con un residuo non inferiore a 15 punti e del certificato di abilitazione professionale CQC persone con un residuo non inferiore a 15 punti, entrambi in corso di validità.

Ai futuri autisti è richiesta: l’idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea; non aver a proprio carico condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

E ancora: non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile.

L’esame per il concorso Amat

Prova pratica

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica consistente in una prova di guida di autobus di Amat. La prova pratica potrà essere videoregistrata mediante utilizzo di appositi strumenti per la registrazione audiovisiva.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede d’esame il giorno e l’ora stabiliti per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento della prova pratica di guida, muniti di valida patente di guida DE e C.Q.C., pena l’esclusione dalla selezione pubblica.

Alla prova pratica sarà attribuito un massimo di 80 punti e la idoneità si intenderà conseguita al raggiungimento di un punteggio non inferiore a 48.

Graduatoria e titoli

La Commissione esaminatrice, a conclusione della prova pratica, pubblicherà nel sito di Amat la graduatoria di merito provvisoria e inviterà i candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 48 nella prova pratica a produrre, nel termine perentorio di 15 giorni, i titoli in loro possesso già alla data di presentazione della istanza di partecipazione. Si tratta del diploma di scuola secondaria di secondo grado, della laurea e del Corso BLS-D.

A questi titoli verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti secondo questa valutazione: Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 4 (quattro) punti per il diploma di maturità conseguito con un punteggio compreso fra 60 e 70; 8 (otto) punti per il diploma di maturità conseguito con un punteggio compreso fra 71 e 80; 12 (dodici) punti per il diploma di maturità conseguito con un punteggio compreso fra 81 e 90; 16 (sedici) punti per il diploma di maturità conseguito con un punteggio compreso fra 91 e 100. Laurea 2 punti e Corso BLS-D 2 punti.

La domanda per partecipare al concorso

Come presentare la richiesta

La domanda di partecipazione dovrà essere completa di copia – fronte e retro – del documento de candidato e della patente di guida DE e, se già in possesso, della CQC, e dovrà essere inviata ad Amat entro la data del 24 aprile 2025, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle seguenti modalità.

La domanda potrà essere inviata tramite PEC personale del candidato, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica amat.segrgen@pec.it entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 24 aprile 2025, farà fede l’orario indicato nella PEC di avvenuta consegna. Sull’oggetto della PEC andrà scritto “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”.

Oppure tramite il protocollo aziendale sito a Palermo in Via Roccazzo n. 77 – cap 90135, che accetterà le domande entro e non oltre l’orario di chiusura degli uffici e dunque improrogabilmente entro le ore 16:00 dell’ultimo giorno utile di presentazione. Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il predetto termine di scadenza o pervenute tramite qualsiasi altra modalità.

Quota di partecipazione

Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 15,00 (quindici/00) sul conto corrente bancario intestato a “Amat Palermo S.p.A. Socio Unico Comune di Palermo” IBAN IT49A0306904630100000046111, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., specificando nella causale “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”. – Codice Fiscale – Cognome e Nome”.

Per coloro i quali hanno presentato domanda di partecipazione al bando pubblicato 31 gennaio 2025, potranno allegare la copia del versamento già effettuato la quale sarà considerato documento idoneo ai fini della partecipazione del presente bando.

