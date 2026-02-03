L'iniziativa, è spiegato in una nota, si chiama 'Aiùtiti!'

CATANIA – P095 Impresa Sociale ha avviato una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di “offrire un aiuto concreto alle comunità colpite dal ciclone Harry in Sicilia. In particolare nel territorio del Catanese e lungo la costa Ionica”.

L’iniziativa, è spiegato in una nota, si chiama ‘Aiùtiti!’. Nasce dalla constatazione che, nelle prime fasi dell’emergenza, la calamità non abbia ricevuto un’adeguata attenzione mediatica, se non in relazione alla conta dei danni.

L’intenzione: star vicino alla comunità

“P095 vuole stare vicina alla propria comunità in questo momento così difficile – spiega il presidente Edoardo Pulvirenti – sentiamo il dovere di fare il possibile per renderci utili, non si può rimanere indifferenti davanti tanta distruzione”.

È possibile donare qualsiasi importo attraverso la piattaforma di crowdfunding autorizzata GoFundMe https://www.gofundme.com/f/aiutiti-aiutiamo-la-sicilia-dopo-il-ciclone-harry, o collegandosi su Instagram (p095catania), che garantisce il rispetto dei requisiti legali e di trasparenza.

I criteri di destinazione dei fondi

Sono già stati definiti e resi pubblici i criteri di destinazione dei fondi, così come le categorie di beneficiari. I fondi raccolti saranno destinati a: cittadini in stato di necessità; microimprese e artigiani che hanno subito la distruzione o la perdita delle proprie attrezzature; associazioni e volontari impegnati attivamente nelle attività di supporto alle popolazioni colpite.

L’assegnazione delle risorse, sottolineato i promotori, avverrà sulla base di criteri oggettivi, prestabiliti e pubblici. L’elenco dei soggetti beneficiari e l’ammontare dei fondi erogati saranno resi pubblici.

La campagna ha già raccolto oltre 5.000 euro. “L’iniziativa – ha ribadito Simona Santoro, membro di P095 e legale dell’impresa sociale – non ha finalità di investimento ma esclusivamente carattere emergenziale e solidale: chi dona sarà sempre informato in modo chiaro e trasparente su come e a chi verranno destinati i fondi”.