 Ristori per il ciclone Harry, confronto Schifani-balneari
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Ciclone Harry, call Schifani-balneari su criticità bando per le imprese

Renato schifani Berlusconi
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Saranno esaminate le problematiche sollevate dagli operatori del settore
IL CONFRONTO
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1 min di lettura

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha programmato nelle prossime ore un confronto in videocollegamento con Antonio Firullo, presidente dell’Associazione Turistica Balneare Siciliana, per esaminare le problematiche sollevate dagli operatori del comparto balneare riguardo al secondo bando di sostegno economico destinato alle attività danneggiate dal ciclone Harry.

L’iniziativa è stata promossa con l’obiettivo di approfondire le segnalazioni provenienti dalle imprese del settore e valutare le criticità emerse nell’ambito della misura di aiuto predisposta per sostenere le realtà economiche colpite dagli eventi meteorologici che hanno interessato l’Isola.

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