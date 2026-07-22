 Ciclone Harry, via ai ristori per la pesca: ammessi 131 operatori siciliani
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La Regione stanzia 3,2 milioni per danni a barche, attrezzature e impianti
governo regionale
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PALERMO – Via ai ristori per le imprese della pesca e dell’acquacoltura colpite dal ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio 2026. Il dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha pubblicato l’elenco degli operatori ammessi agli aiuti previsti per i danni subiti.

Sono 131 le istanze ritenute ammissibili, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro. Le risorse arrivano dal bilancio della Regione Siciliana e sono destinate alle aziende che hanno registrato danni a imbarcazioni, attrezzature e impianti produttivi, sia in mare sia a terra.

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“Il governo Schifani sostiene le aziende in difficoltà – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea Luca Sammartino – Con quest’ultimo passaggio amministrativo si potrà procedere ai pagamenti, assicurando un aiuto concreto e importante alle imprese nel percorso di ripresa dopo il disastro causato dal ciclone”.

Con la pubblicazione dell’elenco degli ammessi si completa dunque l’iter amministrativo che consentirà l’erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dall’evento atmosferico.

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