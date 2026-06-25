Circolare del Ministero: “Triage dedicato al caldo nei Pronto soccorso”

Il ministro Schillaci rassicura: "Situazione sotto controllo"

ROMA – “Durante l’emergenza, si raccomanda che i Pronto Soccorso garantiscano, attraverso un triage dedicato, un trattamento tempestivo per malori da afa, disidratazione e colpi di calore, evitando ricoveri inappropriati, al fine di tutelare le fasce vulnerabili, ovvero anziani, bambini, pazienti cronici e con fragilità sociali”. Lo indica la circolare inviata dal ministero della salute a Regioni, Protezione civile, Istituto Superiore di Sanità e Inail, a seguito della riunione del Tavolo di Coordinamento Interistituzionale istituito presso il Dipartimento della Prevenzione.

“Rafforzare medicina sul territorio”

“Potenziare la rete territoriale per la gestione delle emergenze sul territorio attraverso i Distretti e le Case della comunità, in sinergia con i medici di medicina generale e la medicina del lavoro, a supporto della sorveglianza attiva della popolazione vulnerabile. Lo indica la circolare inviata dal ministerro della salute a Regioni, Protezione civile, Istituto Superiore di Sanità e Inail, a seguito della riunione del Tavolo di Coordinamento Interistituzionale istituito presso il Dipartimento della Prevenzione. Previsto anche il rafforzamento del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per favorire l’assistenza domiciliare ed “evitare l’accesso inappropriato ai Pronto soccorso”. La circolare insiste anche sulla promozione delle attività di informazione e comunicazione sui rischi per la salute connessi alle ondate di calore, in particolare della campagna di comunicazione “Proteggiamoci dal caldo” dandone la massima diffusione possibile attraverso materiale spot, contenuti social, locandina, brochure.

Schillaci: “Situazione per il caldo sotto controllo, monitoriamo i fragili”

“La situazione oggi è sotto controllo, stiamo monitorando con grande attenzione soprattutto le persone più fragili: gli anziani, le donne in gravidanza e i bambini”. Lo ha detto al Tg3 il ministro della Salute Orazio Schillaci, che oggi ha riunito un tavolo tecnico per l’emergenza caldo.