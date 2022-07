Circolo Canoa Catania, al Lago di Nicoletti conquistate 33 medaglie

La squadra rossazzurra brilla nella due giorni di gare e si piazza al terzo posto della classifica generale

CATANIA – Brilla sempre di più il Circolo Canoa Catania. Nel circuito “Canoagiovani”, al Lago di Nicoletti (Enna), la squadra rossazzurra va fortissimo. Nella due giorni di gare, i canoisti catanesi conquistano ben 33 medaglie e si piazzano al terzo posto nella classifica generale dell’evento alle spalle delle Fiamme Oro e del Circolo Canoa Naxos. L’evento, che si è concluso oggi è stato organizzato dal Comitato formato dal Circolo Nautico Palermo di Ottavio Gueli e dal Circolo Canoa Catania, in sinergia con il Comitato Regionale Sicilia ed il Circolo Nautico Tre Laghi. Nel weekend, i rossazzurri portano a casa ben 18 medaglie d’oro, 8 d’argento e 7 di bronzo. Questi i risultati.

Sabato 2.000 metri: oro nel K1 Cadette A per Anastasia Insabella; oro nel K1 Cadetti B I Serie per Armando Angemi; oro nel K1 Cadette B per Sofia Di Grazia; oro nel K2 Cadetti B per Manuel Moro e Ivan Russo; oro nel K1 Master C per Luca Angemi; oro nel K1 Master D per Santo La Delfa; oro nel K1 Master E per Mimmo La Rosa; argento nel K2 Allieve B per Greta Romano ed Elea Torrisi; argento nel K1 Allievi B per Lorenzo Bonaccorsi; bronzo nel K1 Cadetti B II Serie per Pietro Messina; bronzo nel K1 Cadetti A per Carlo Trombetta; quarto posto nel K1 Cadette B per Ilary Grancagnolo; quinto posto nel K1 Allieve B per Andrea Consoli; settimo posto nel K1 Cadetti B per Mattia Allegra.

Sabato 200 metri: argento nel K1 Allievi A per Andrea Mazzola.

Domenica 200 metri: oro nel K1 Cadette A per Anastasia Insabella; ro nel K1 Cadetti B I Serie per Armando Angemi; oro nel K2 Cadetti B per Armando Angemi e Pietro Messina; oro nel K2 Cadette B per Sofia Di Grazia e Ilary Grancagnolo; oro nel K4 Open Cadetti per Manuel Moro, Carlo Trombetta, Anastasia Insabella e Mattia Allegra; oro nel K1 Master C per Luca Angemi; oro nel K1 Master D per Santo La Delfa; oro nel K2 Master C per Luca Angemi e Santo La Delfa; oro nel K1 Allievi B per Lorenzo Bonaccorsi; oro nel K1 Allievi A per Andrea Mazzola; oro nel K1 Cadetti II Serie per Ivan Russo. Argento nel K1 Cadette B per Sofia Di Grazia; argento nel K1 Master E per Mimmo La Rosa; argento nel K1 Allieve B II Serie per Elea Torrisi; argento nel K4 Allievi Open per Lorenzo Bonaccorsi, Greta Romano, Andrea Consoli ed Elea Torrisi; argento nel K2 Allieve B per Greta Romano ed Elea Consoli; bronzo nel K1 Cadetti I Serie per Pietro Messina; bronzo nel K1 Cadette B per Ilary Grancagnolo; bronzo nel K1 Cadetti A per Carlo Trombetta; bronzo nel K1 Allieve B I Serie per Andrea Consoli; bronzo nel K1 Cadetti B I Serie per Mattia Allegra; quarto posto nel K2 Cadetti B per Manuel Moro e Ivan Russo.