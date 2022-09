Circolo Canoa Catania, Anastasia Insabella è campione d’Italia

L'atleta catanese realizza il miglior tempo assoluto femminile

Pronti, via e subito sul tetto d’Italia. Grandissima impresa di Anastasia Insabella, che conquista il titolo di campione d’Italia a Caldonazzo (Trento). L’atleta catanese realizza il miglior tempo assoluto femminile della manifestazione strappando applausi a scena aperta; medaglia d’argento per Armando Angemi ad un passo dal successo. Ottimi risultati per il Circolo Canoa Catania, nella prima giornata del Campionato Italiano Canoa Giovani dedicata alla distanza dei metri 2.000, maturati sia nel Meeting delle Regioni che nella gara nazionale.

Meeting delle Regioni: oro per Anastasia Insabella nel K1 Cadette B; argento per Armando Angemi nel K1 Cadetti B; argento per Lorenzo Bonaccorsi nel K4 Allievi; quinta Sofia Di Grazia nel K1 Cadette; quinto Carlo Trombetta nel K1 Cadetti; sesto posto per Ivan Russo nel K2 Cadetti B; settima piazza per Andrea Consoli nel K1 Allieve B; decima l’esordiente Matilde La Delfa nel K1 Cadette B.

Gara Nazionale Canoa Giovani: oro per Pietro Messina nel K1 Cadetti B; oro per Ilary Grancagnolo nel K1 Cadette B; argento per Greta Romano ed Elea Torrisi nel K2 Allieve B; bronzo per Manuel Moro nel K1 Cadetti B; quinto Mattia Allegra nel K1 Cadetti B. Un tricolore importante quello di Anastasia Insabella, che consente al Circolo Canoa Catania di arrivare a quota 150 titoli italiani nella sua storia.

“Sono molto felice ed emozionata per questa vittoria – racconta Anastasia Insabella -. Una gara bellissima con un bellissimo finale per me. Vincere il titolo italiano non è una cosa che capita tutti i giorni. Mi alleno duramente e senza sosta. Raggiungere questo traguardo è un premio ai miei sacrifici. Ringrazio tutti i tecnici e lo staff del Circolo Canoa Catania”. Oggi canoisti rossazzurri impegnati nei 200 metri.