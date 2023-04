Circolo Velico Sferracavallo, conclusa la II regata nazionale O’pen Skiff

Tre giorni di regata (da venerdì 7) che hanno visto in acqua 93 giovani velisti provenienti dai circoli di tutta Italia

SFERRACAVALLO (PA) – Si è appena conclusa al Circolo Velico Sferracavallo, la II regata nazionale Regata nazionale O’pen Skiff. Tre giorni di regata (da venerdì 7) che hanno visto in acqua 93 giovani velisti – suddivisi nelle categorie Under 13, Under 15 e Under 17 – provenienti dai circoli di tutta Italia. In acqua, anche, Anandi Nandan Chandavarkar (si piazza al nono posto in classifica U15), la tredicenne timoniera indiana che arriva a Sferracavallo, per la sua prima regata italiana, dal Royal Bombay Yacht Club.



Venerdì la flotta si è sfidata in 4 prove, altrettante sabato per concludere oggi con 2 prove (Under 15 e Under 17) e una per gli Under 12. Le condizioni meteo ottimali hanno contribuito al successo della competizione che ha unito un Paese nel nome della vela, dalla Toscana alla Puglia, dalla Sardegna all’Emilia Romagna, dal Lazio, alla Campania e dalla Sicilia all’Alto lago di Garda.

I PODI



Under 12

1° SVIATOSLAV YASNOLOBOV, Club Nautico Rimini 2° LAPO MANIGRASSO, Circolo della Vela Talamo 3° SABRINA ITALIA CELOZZI, CN Monte Procida

4° AURORA MILANESE, Circolo Vela Arco

5° PIETRO DEDONI, CV Windsurfing Club Cagliari

Under 15

1° ENRICO LOI, CV Windsurfing Club Cagliari

2° ANTONIO SIMBULA, CV Windsurfing Club Cagliari 3° MATTEO ATTOLICO, CN Monte Procida

4° MATTIA MONTI, Club Nautico Rimini

5° EMILIANI FEDERICO, LNI San Benedetto del Tronto



Under 17

1° NICCOLO’ GIOMARELLI, CV Castiglionese

2° DOMENICO SCHIANO DI SCIOARRO, CN Monte Procida 3° GIULIA SINIBALDI, Circolo della Vela Talamo

4° VITTORIA CARTELLI, Club Nautico Rimini

5° GRETA POLI, Club Nautico Rimini

Buoni risultati, anche, per gli atleti del Circolo Velico Sferracavallo: Edoardo Covais si classifica settimo negli Under 15, Angelo Di Vita e Clara Fucarino entrano in top 15. Negli Under 12, Vittoria Nastasi conquista la nona posizione mentre per l’U17, sesto posto per Elio Merlo e decimo per Emese Emy Caporrimo.



“Vedere il golfo di Sferracavallo colorato di vele, sentire accenti diversi e regatare in serenità ci ripaga degli sforzi organizzativi di una competizione nazionale e di prestigio come questa – dice Giuseppe Giunchiglia, presidente del CVSF. Il successo di una regata è il frutto di una sinergica collaborazione tra più ‘attori’, i miei ringraziamenti vanno dunque alla FIV, alla classe Open Skiff, a tutti i giudici, ai coach, all’infaticabile staff del Circolo Velico Sferracavallo sia in acqua che a terra, ai genitori ma soprattutto 93 grazie ai piccoli grandi velisti che hanno partecipato con entusiasmo a questa II regata nazionale Open Skiff”.

La macchina organizzativa del Circolo si rimette in moto in previsione del prossimo appuntamento nazionale che sarà dall’11 al 13 Giugno con il Campionato italiano Contender Trofeo Carlini. A seguire sarà la volta della scuola vela estiva che vedrà corsi di windsurf, optimist.