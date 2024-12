Cisal Catania, tra gli obiettivi del 2025 “inclusione e solidarietà”

Il punto del sindacato sui prossimi mesi

CATANIA – Inclusione e solidarietà: sono due tra gli obiettivi che Cisal Catania si pone per il 2025, secondo quanto scrive il sindacato in un comunicato in cui fa il punto sull’anno appena trascorso e sulle iniziative per il prossimo.

Il 2024, si legge nella nota, è stato un anno intenso per CISAL Catania, segnato da incontri significativi, iniziative di solidarietà e un costante impegno nel sociale. Un anno di lavoro e riflessione che ha posto le basi per affrontare con rinnovata energia le sfide del 2025, focalizzando l’attenzione sulle nuove esigenze di sviluppo sostenibile in ambito ambientale, economico e sociale.

Uno sguardo al futuro: CISAL nel 2025

CISAL Catania si prepara ad affrontare il nuovo anno con un impegno concreto: partecipare attivamente ai processi di sviluppo locale in stretta collaborazione con le istituzioni.

L’obiettivo è rendere il sindacato un attore dinamico nei mercati produttivi e del lavoro dell’area metropolitana di Catania. Tuttavia, si è consapevoli delle difficoltà generate dalla debolezza della contrattazione nazionale e dal predominio degli accordi decentrati, che rendono complesso individuare politiche unitarie e condivise.

Per la Confederazione, la centralità della persona non si limita al ruolo di lavoratore, ma si estende alla sua dimensione sociale. CISAL si impegna a promuovere un equilibrio tra occupazione e produttività, tutelando i diritti dei lavoratori e le fasce più deboli della società.

Inclusione e solidarietà

L’aspirazione del sindacato è quella di rafforzare l’inclusione, la tolleranza e l’integrazione all’interno della propria organizzazione, offrendo supporto ai lavoratori più fragili.

Tra questi, vi sono i lavoratori poveri, i precari, i part-time involontari, chi affronta orari disagiati o contratti brevi e tanti altri appartenenti a categorie vulnerabili. Un insieme eterogeneo e complesso, che rappresenta una sfida da affrontare con umiltà e determinazione.

Il responsabile Giovanni Lo Schiavo sottolinea l’importanza di affrontare il 2025 con spirito di iniziativa e determinazione: “Il 2024 ci ha insegnato quanto sia fondamentale mantenere un dialogo aperto con le istituzioni e le comunità locali”.

“La nostra azione – continua Lo Schiavo – non si limita alla tutela del lavoro, ma si estende alla costruzione di un sistema sociale più equo e sostenibile. Per il 2025, il nostro obiettivo è rafforzare il nostro ruolo come punto di riferimento per i lavoratori e per tutte le persone che si trovano in situazioni di fragilità. L’inclusione e la solidarietà non sono solo parole, ma valori concreti che guideranno le nostre azioni.”

Lo Schiavo evidenzia inoltre l’importanza di un approccio orientato al futuro: “Le sfide che abbiamo davanti richiedono una visione chiara e coraggiosa. Puntiamo a rendere CISAL Catania un modello di innovazione e sostenibilità, capace di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione. Siamo pronti a lavorare con umiltà e determinazione per il benessere dei lavoratori e del nostro territorio.”

Un impegno concreto per un futuro sostenibile

CISAL Catania si propone di essere parte attiva nel percorso verso uno sviluppo sostenibile. La sua azione si estenderà a promuovere il benessere sociale, economico e ambientale, in una visione di lungo termine che coinvolga l’intero territorio provinciale.

Con il supporto dei quadri dirigenti e delle Federazioni di categoria, CISAL Catania guarda al 2025 come un anno di opportunità e rinnovamento, pronto a rafforzare il proprio ruolo di sostegno e guida per i lavoratori e per l’intera comunità.