Cisl Fp Sicilia, nominati i coordinatori per ministeri ed enti centrali

Il palermitano Spallina al Dog (Giustizia)

PALERMO – Nuove nomine per la Cisl Funzione pubblica in Sicilia. Il segretario generale Daniele Passanisi ha infatti firmato le nomine dei nuovi coordinatori regionali delle Sas, le sezioni aziendali sindacali, degli enti che fanno parte del comparto Funzioni centrali.

Al termine delle singole riunioni, a cui hanno preso parte anche i responsabili dei dipartimenti Michele Binaggia, Salvatore Lo Gelfo e Pippo Barone, sono stati designati i coordinatori regionali, la cui nomina è stata ora ratificata.

Il palermitano Francesco Spallina, al debutto, è coordinatore regionale del Dog (dipartimento organizzazione giudiziaria) del ministero della Giustizia, mentre Nunzia Ioppolo è confermata per Dap, minorile e notarile. Al ministero dell’Economia Michele Faraci.

Francesco Spallina

Maurizio Lodato e Massimo Patané all’Aci, Daniela Maida all’Inail, Giovanni Valenti in Inps, Gabriele Caruso per il Demanio e Bartolomeo Vultaggio per le Dogane. Alle Entrate Michele Binaggia, all’Interno Andrea Salamone.

E ancora Fabrizio Scariolo per l’Istruzione, Valentina Rallo alla Culgtura, Salvatore Saraceno alla Difesa, Carmela Balsamo al dicastero della Salute.

Al ministero dell’Agricoltura il coordinatore è Antonio Pirrello, Ivano Motisi ai Trasporti, Giuseppe Genovese al ministero delle Imprese, Daniele Marchiafava presidenza del Consiglio. Infine Antonino Maurizio Contino all’Avvocatura dello Stato, Dario Pagano per Cga, Tar e Consiglio di Stato, Alberto Sanfilippo per la Corte dei Conti.