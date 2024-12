Cittadella-Palermo, Segre: “Niente continuità? C’è rabbia e delusione”

Il centrocampista: "Sempre difficile commentare una sconfitta"

“È sempre difficile commentare una sconfitta, sicuramente abbiamo fatto un buon secondo tempo creando diverse occasioni. Non siamo riusciti a fare il gol del vantaggio e in questo momento non riusciamo a concretizzare”. Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, commenta così la sconfitta contro il Cittadella per 2-1 ai microfoni ufficiali del club rosanero.

“Abbiamo subito il gol negli ultimi minuti che non dovevamo assolutamente prendere. Niente continuità alla vittoria contro il Bari? C’è rabbia, delusione. Siamo tutti incazzati perché non è possibile non riuscire ad avere continuità. Non abbiamo mai fatto due vittorie consecutive e c’è grande rammarico. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare”.