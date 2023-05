Clinica Karol, ritardo negli stipendi: proclamato lo stato di agitazione

La Fials chiede anche l'adeguamento delle ore settimanali lavorate

1' DI LETTURA

PALERMO – Torna lo stato di agitazione dei lavoratori della clinica Karol di Palermo. La Fials segnala nuovi ritardi nel pagamento degli stipendi. Neanche le numerose richieste e lo sciopero hanno sortito effetto. Da qui l’avvio di nuove azioni di protesta e l’invio di una diffida.

“Siamo pronti a nuove manifestazioni anche davanti alle sedi istituzionali come l’Ars – dice il commissario Fials Palermo, Giuseppe Forte – e chiediamo l’autorevole intervento dell’assessore regionale alla Salute per trovare soluzioni definitive che possano ridare serenità lavorativa a questi operatori”.

La Fials chiede inoltre ali vertici della clinica “l’adeguamento delle ore settimanali lavorate, secondo quanto previsto dal contratto, al fine di evitare eventuali contenziosi che vedrebbero l’azienda soccombente. Si comunica infine – prosegue la Fials- che a breve sarà inviata alla Prefettura di Palermo la richiesta di esperimento della procedura di conciliazione e raffreddamento. Si invita pertanto la clinica Karol a sanare in tempi celeri le pendenze con i lavoratori, provvedendo al pagamento degli stipendi dei mesi di febbraio, marzo e aprile, cogliendo altresì l’occasione per sollecitare anche il versamento delle quote sindacali spettanti considerato che il gruppo Karol sta accumulando debiti anche nei confronti dei sindacati”.