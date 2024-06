Zara assume in Sicilia, posti per diplomati: requisiti e domanda

Tutte le info per le candidature

Il noto marchio di abbigliamento e accessori Zara, parte del gruppo spagnolo Inditex, assume e continua a espandersi con oltre 2.200 negozi in 93 Paesi e 150.000 dipendenti a livello globale. Attualmente, la sede italiana di Zara è alla ricerca di nuovo personale in Sicilia per ricoprire il ruolo di addetti alle vendite nelle sedi di Palermo, Ragusa, Misterbianco e Siracusa.

Sedi e posizioni aperte

Zara Italia ha aperto nuove opportunità lavorative e assume nelle seguenti sedi siciliane: il Centro Commerciale Conca D’Oro e il Centro Commerciale Forum a Palermo, il Centro Commerciale Le Masserie a Ragusa, il Centro Commerciale Centro Sicilia a Misterbianco, e il Centro Commerciale Archimede a Siracusa. Per tutte queste sedi, la posizione da ricoprire è quella di addetto alle vendite part-time.

Requisiti

Non è richiesto un particolare titolo di studio per candidarsi: è sufficiente il diploma di scuola superiore e non è necessaria un’esperienza pregressa nel settore dell’abbigliamento. È però richiesta la disponibilità a lavorare part-time o full-time su turni flessibili, dal lunedì alla domenica, tra le 7:00 e le 23:00.

Contratti e benefit

Zara offre ai propri dipendenti una serie di benefit oltre al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del Commercio. Tra questi, figurano i Ticket Restaurant anche per i contratti part-time, sconti riservati ai dipendenti, un hub formativo online, piani e progetti di sviluppo personalizzati per valorizzare il talento e costruire una carriera, e un’assicurazione sanitaria.

Zara assume in Sicilia: come presentare la domanda

Le selezioni saranno gestite da Gi Group S.p.A., azienda specializzata nella ricerca e selezione del personale, incaricata da Inditex per questa attività. Per candidarsi, è possibile visitare il sito Inditex Career, selezionando la città di riferimento, la posizione desiderata e il marchio Zara.

Questa è un’opportunità interessante per chiunque desideri entrare a far parte di una delle aziende leader nel settore della moda a livello globale. Con una forte presenza internazionale e numerosi benefit offerti ai dipendenti, Zara si conferma come un datore di lavoro attraente e competitivo.

