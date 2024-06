Concorso Comune di Catania, oltre 100 posti per diplomati: i requisiti

Candidature entro il 24 giugno 2024

Il Comune di Catania ha annunciato l’apertura di un nuovo concorso pubblico rivolto ai diplomati, con l’intento di assumere 108 nuove figure di istruttori.

I posti disponibili sono suddivisi in due categorie principali: 28 posti per istruttori tecnici e 80 posti per agenti di polizia municipale, nell’area degli istruttori. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico, contribuendo al miglioramento e alla sicurezza della città.

I candidati interessati hanno tempo fino al 24 giugno 2024 per presentare la propria domanda di partecipazione. La procedura concorsuale è strutturata in modo da valutare sia i titoli che le competenze dei partecipanti.

Modalità di selezione per istruttori e agenti di polizia municipale

La selezione prevede infatti un punteggio massimo di 100 punti, suddivisi tra prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli.

Per la posizione di istruttore tecnico, i candidati devono possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado come Geometra o Perito Edile, oppure titoli di studio superiori in ambiti correlati come Architettura e Ingegneria civile.

Per gli agenti di polizia municipale è richiesto il diploma di maturità. Inoltre, per entrambe le posizioni, è necessaria una buona conoscenza dell’informatica e della lingua inglese, oltre alla patente di guida di categoria B per gli agenti di polizia municipale.

La procedura concorsuale prevede una fase di preselezione, qualora il numero dei candidati superi le duecento unità. La prova preselettiva consiste in test a risposta multipla volti a verificare le conoscenze di cultura generale e delle materie d’esame specifiche.

Preselezione, prova scritta e prova orale

Superata questa fase, i candidati dovranno affrontare una prova scritta che, per gli istruttori tecnici, verterà su tematiche come l’ordinamento degli enti locali, diritto amministrativo, e normative urbanistiche, mentre per gli agenti di polizia municipale le materie comprenderanno diritto penale e procedura penale, diritto costituzionale e amministrativo, e normative di polizia locale.

Per entrambe le posizioni, i candidati dovranno sostenere anche una prova orale che verificherà la conoscenza delle materie trattate nella prova scritta, oltre alla capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche e la conoscenza della lingua inglese. Per gli agenti di polizia municipale è prevista inoltre una verifica dell’idoneità fisica prima dell’ammissione alla prova orale.

Requisiti

I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale comprendono titoli di studio, professionali e di servizio. Ad esempio, per i titoli di studio, saranno valutati diplomi e lauree con un punteggio attribuito in base al voto finale.

I titoli professionali includono corsi di perfezionamento e abilitazioni all’esercizio professionale, mentre i titoli di servizio considereranno l’esperienza lavorativa in qualifiche corrispondenti o superiori a quelle previste dal concorso.

Concorso comune di Catania: come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate attraverso il portale dedicato, e sarà necessario possedere lo SPID per completare la procedura. È inoltre previsto il pagamento di una tassa di iscrizione di 10 euro, non rimborsabile. I bandi completi e ulteriori dettagli sono disponibili sulle pagine ufficiali del Comune di Catania.

