Freschezza al profumo di Sicilia: Bibite Polara svela il secondo cocktail della nuova drink list per l’estate. Video

La storica azienda di bibite siciliane continua a svelare in anteprima a LiveSicilia la nuova drink list dedicata all’estate, in cui alle originali reinterpretazioni di grandi cocktail della tradizione si accompagnano anche ricette inedite dallo spirito più contemporaneo. A fare da filo conduttore ci sono gli aromi naturali di agrumi e botaniche della nuova linea di toniche premium Polara ’53, con la quale l’azienda modicana ha voluto rendere omaggio ai suoi settant’anni di storia.

Creata in collaborazione con la campionessa internazionale Chiara Mascellaro, la proposta cocktail prende spunto dai miti e dalle suggestioni di Sicilia, a partire dalla leggenda della ninfa Aretusa che vi abbiamo raccontato settimana scorsa. Proseguiamo oggi con Rosemarine e il suo sfortunato amore per Mascali.

Al folle amore della ninfa è ispirato infatti il secondo cocktail della selezione: Rosemarine, nel quale il gusto pungente della Tequila, il profumo del rosmarino e la dolcezza della mandorla vengono sapientemente abbinati alla nota amara e agrumata del pompelmo e dell’arancia di Sicilia che caratterizzano la Mediterranean Tonic, la tonica della nuova linea Polara ’53 che, insieme alla Indian, contiene una ridotta quantità di zuccheri.

Giovane e bella, la ninfa Rosemarine viveva sulle pendici orientali dell’Etna, felice del suo amore per Mascali, un pastorello che appassionatamente la ricambiava. Caso volle che proprio in quel periodo scoppiasse la guerra tra greci e troiani e il dio Efesto, che dalla sua fucina nelle viscere del vulcano costruiva armi eccezionali per gli dei, sempre più spesso risalisse in superficie per riposarsi da tanto lavoro.

Fu così che un giorno vide la ninfa del ruscello, Rosemarine, di cui si innamorò perdutamente. A nulla valsero preghiere e promesse, la ninfa era folle di amore per il suo Mascali e non volle sentire ragioni.

Efesto allora, accecato dalla gelosia, scagliò contro il pastorello un ruscello di lava incandescente, incenerendolo. Alla morte dell’amato, la disperata Rosemarine scelse una sorte di fuoco, lanciandosi anch’essa nella lava infuocata e regalando eternità al mito.

Aromatico e secco, Rosemarine è un drink ideale nelle lunghe giornate estive, eccovi gli ingredienti per rifarlo a casa: 50 ml Tequila, 15 ml sciroppo rosmarino e mandorla, 15 ml succo limone, top Mediterranean Tonic Polara ‘53. Nel video trovate il procedimento spiegato per voi da Chiara Mascellaro.