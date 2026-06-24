Cnr: “Da venerdì l’ondata di calore arriva anche al Sud”

Le temperature caleranno solamente nella seconda parte della prossima settimana

ROMA – Interesserà da venerdì anche parte del Sud Italia e lunedì tutto il meridione, la seconda ondata di calore dell’anno che finora ha colpito prevalentemente il Centro-Nord. Ma il caldo afoso al Sud, essendo arrivato dopo, durerà di meno in vista inoltre, la seconda metà della prossima settimana, di un abbassamento generalizzato delle temperature.

“Attualmente – spiega Gianni Messeri, meteorologo del Consorzio Lamma tra Regione Toscana e Cnr – il meridione è stato praticamente risparmiato dal caldo afoso. Da venerdì si apre una fase nuova, con temperature estreme anche in quelle zone, pur mantenendosi elevate al Centro-Nord”.

In particolare l’afa arriverà, tra venerdì e sabato, anche in Campania, Puglia, Molise e Sardegna, e tra lunedì e martedì della prossima settimana anche in Calabria e Sicilia.

“Questa singolarità – rileva Messeri – è dovuta alla particolare conformazione dell’anticiclone, che spinge molto sul comparto occidentale e poi preme verso est”.

Per una tregua del caldo, secondo il meteorologo, bisognerà aspettare la seconda parte della prossima settimana.

“Martedì – precisa – ci sarà un calo delle temperature molto lieve, se non quasi impercettibile. Le prime indicazioni per il 2 e 3 luglio solo per un abbassamento delle temperature, con un break temporalesco e il rimescolamento dell’aria”.

Intanto Messeri conferma che il picco di quest’ondata di calore è previsto sabato a Firenze, “dove si toccheranno i 40 gradi”, e lunedì in Pianura Padana (41 gradi). Le temperature percepite, a causa dell’elevata umidità, in queste zone saranno anche superiori, “ancora con notti tropicali caratterizzate da temperature minime che faticheranno a scendere sotto i 20 gradi”.

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