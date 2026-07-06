Cobolli batte De Minaur in tre set e vola ai quarti di Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie del tabellone, supera

l’australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. “Mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in tre set. E’ importante avere energie per il prossimo turno. Quest’anno è caldissimo, quindi grazie anche al pubblico per essere venuto. Sono orgoglioso di me stesso” le prime parole di Flavio Cobolli dopo la vittoria. “De Minaur? C’è molto rispetto tra di noi. Mi piace come persona e come giocatore, ma non mi piace giocare contro di lui”, conclude scherzando.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).