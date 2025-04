In manette un 20enne che vive al Cibali, posto ai domiciliari

CATANIA – La polizia ha arrestato un ventenne catanese per spaccio. Lo hanno intercettato per un controllo a bordo del suo scooter, mentre stava guidando a tutta velocità, e hanno trovato la droga. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della quarta sezione della squadra mobile in via Fusco, all’angolo di via Torino.

Il personale dei Falchi ha appurato che il giovane era in possesso di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, di vario tipo. Nel marsupio sono state trovate 20 bustine di marijuana, del peso di 75 grammi, 15 grammi di cocaina (in 15 involucri) e 10 grammi di hashish in due pacchettini. E c’era poi una piccola somma in contanti.

La perquisizione dello scooter

Nello scooter c’erano altre 35 bustine con 365 grammi di marijuana, una pietra di 3 grammi di cocaina e altri 6 grammi di polvere bianca. A casa infine, nel quartiere Cibali, trovati altri 5 grammi di fumo. Il ventenne è stato arrestato e posto ai domiciliari.