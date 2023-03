Cocktail bar: il nuovo catering che non ti aspetti

Alessandro Ventimiglia, founder e barman di Eventi Cocktail Lab

3' DI LETTURA

L’innovazione a portata di cocktail

Immagina di bere cocktails ideati da te, creati dai migliori barmen in circolazione e serviti in un contesto di super lusso. Tutto questo è Eventi Cocktail Lab.

E non solo. Immagina di avere questo, pronto e organizzato, già nel luogo del tuo evento. L’idea è quella di coniugare il buon bere con il design del cocktail, arricchito da garnish esclusive, fiori eduli o spume aromatizzate.

In una sola parola: cocktail catering.

Questa è l’idea promossa da Alessandro Ventimiglia, founder e barman di Eventi Cocktail Lab. Alessandro è nel campo da più di cinque anni e si è specializzato nel cocktail design e nella mixology. Spinto dall’idea di voler fondere l’eleganza estetica alla qualità premium, ha dato vita a questo progetto che si sta facendo strada nei contesti più lussuosi non solo della Sicilia, ma anche d’oltremare. Una delle presenze più ricercate è stata infatti quella a Mykonos, dove Eventi Cocktail Lab ha contribuito a rendere una festa di laurea un evento unico, caratterizzato da raffinatezza e buon bere.

Rosanero d’eccellenza

Cimentandosi in eventi sempre più particolari, i ragazzi del team sono stati protagonisti di un altro evento speciale. Si tratta degli eventi sportivi dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. Dal 17 marzo, all’interno dell’area Vip dello stadio, è stato allestito un cocktail bar completo dove i ragazzi si occupano di ogni servizio. Per tutte le cinque partite, gli ospiti dell’area Vip potranno godere di questa chicca esclusiva. In occasione dell’evento verranno creati anche dei cocktail speciali, come il Rosanero.

Servizi di punta

Cocktail catering Consulenza e start-up

Cocktail catering

Quanto sarebbe bello organizzare una festa con un cocktail bar già completo a 360 gradi?

Eventi Cocktail Lab si occupa di allestire tutto da zero: dalla retrobottiglieria ai passisti che raccoglieranno i bicchieri durante l’evento. Sebbene si tratti di un team molto giovane, sono tutti dei grandi professionisti che non lasciano nulla al caso. Lavorando spesso in contesti di lusso come Palazzo Lanza Tomasi o il Castello di Solanto sanno bene quanto conta la cura per i dettagli.

I servizi che rientrano in questa tipologia di catering sono molteplici.

L’ open bar è uno dei più versatili, adattabile a qualsiasi evento. Immaginate di poter usufruire di un cocktail bar interamente a vostra disposizione. Sceglierete persino l’allestimento che fa al caso vostro e che si sposa meglio con la festa che state preparando.

Un altro format è il Bio Bar, di tendenza negli ultimi anni per le richieste più particolari di chi attenziona salute, etica e bellezza.

Senza dimenticare l’angolo birra con le migliori birre alla spina artigianali selezionate per voi.

Consulenza e start-up

Uno degli aspetti più importanti dell’iniziativa è anche quello della consulenza.

Dalla creazione delle drink list, alla formazione, alla consulenza per avviamento attività. Il servizio prevede infatti un affiancamento totale al gestore o a chi si sta impegnando per l’avvio di un nuovo progetto. Ovviamente si tratta di un percorso che va dalla progettazione fino al lancio.

Personalizzazione è la parola chiave

Un servizio speciale rivolto ai clienti che vogliono una drink list personalizzata, che richiami nel dettaglio l’evento organizzato. C’è infatti la possibilità di creare cocktail esclusivi che seguano la linea estetica della festa. Stiamo parlando dell’opzione chiamata Signature drink.

Possiamo affermare che si tratta davvero di un servizio completo e di grande eleganza, ma soprattutto di un servizio versatile, che si declina nelle preferenze scelte dal cliente stesso garantendo, sempre, il massimo della qualità.