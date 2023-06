Cocktail d’estate: scopri il “First One”

3' DI LETTURA

La stagione più attesa dell’anno è finalmente arrivata: l’estate è qui! E porta con sé divertimento, voglia di festeggiare e tanto altro. Tra un aperitivo in spiaggia e una festa in riva al mare arriva il momento di godersi lunghe serate all’aperto all’insegna del buonumore, del buon cibo ma anche del buon bere.

Ma qual è il drink perfetto per accompagnare una calda sera d’estate? Ci risponde Alessandro Ventimiglia, Bar Manager e Founder di E-Venti Cocktail Lab, l’esclusivo servizio di cocktail catering che offre ai suoi clienti soluzioni per eventi esclusive e personalizzabili con il miglior concept di cocktail bar della Sicilia.

Cocktail estivo

“Nei mesi d’estate ci si ritrova spesso a preferire drink freschi, con ingredienti stagionali che ci diano una sensazione di leggerezza e freschezza” racconta Ventimiglia, che insieme alla crew di bartender di E-Venti Cocktail Lab, è pronto ad inaugurare la stagione delle feste e far vivere agli ospiti delle location siciliane più esclusive una drink experience senza precedenti. “Ogni festa che si rispetti deve avere dei cocktail all’altezza dei festeggiamenti. I party che seguiamo con E-Venti Cocktail Lab hanno drink list personalizzate e una selezione di distillati esclusivamente premium, ma se dovesse suggerire un cocktail da sorseggiare in queste cade sere d’estate che ci aspettano, sarebbe sicuramente il “First One”, uno dei must have delle nostre drink list”.

Il First One è un cocktail molto estivo, fresco, genuino. Il sentore fresco e il profumo dalle note di basilico risvegliano la voglia di sole, ed essendo un sour, si può scegliere di berlo in coppetta o on the rocks (con ghiaccio). Gli ingredienti che gli danno il sapore naturale e dissetante sono il gin mare e il succo di limoni freschi siciliani, insieme ad un cucchiaino di zucchero di canna bianco che bilancia l’acidità. Il tutto accompagnato da 6 foglie di basilico e acqua di ceci per creare la foam.

INGREDIENTI:

5 cl gin mar

2 cl succo limone

1,5 cl sciroppo di zucchero

1,5 cl di acqua faba

6 foglie di basilico

Il First One porta questo nome poiché è proprio il primo drink che Alessandro ha preparato agli inizi della sua carriera come barman. Avendolo imparato sin da subito lo ha perfezionato nel tempo, e oggi è uno dei cocktail a cui è più affezionato, oltre che uno dei più richiesti durante gli eventi che gestisce e organizza con E-Venti Cocktail Lab.

La società, fondata da Alessandro Ventimiglia, si occupa dell’organizzazione e gestione di cocktail bar catering all’interno di qualsiasi tipologia di festa privata e vanta già numerosi eventi organizzati sia in Sicilia sia all’estero nelle location più esclusive.

Insieme all’estro creativo e alla personalità frizzante di questa azienda tanto giovane quanto innovativa luxury e unicità sono le parole chiave che contraddistinguono il servizio di E-Venti Cocktail Lab. Alessandro fonde l’eleganza estetica e la qualità premium nel suo progetto di cocktail catering, occupandosi di curare tutto il bar, dal primo all’ultimo step, in occasione di eventi privati, festival, manifestazioni ed eventi aziendali.

Alessandro, insieme al cocktail catering, ha anche avviato un’Accademy per formare giovani bartender che contribuisce a creare un team di professionisti giovani ma molto esperti, che studiano i cocktail classici per reinventarli in maniera innovativa e più estrosa.

Dal cocktail catering, alla consulenza all’academy, Eventi Cocktail Lab si posiziona come punto di riferimento sia per chi vuole realizzare una festa curata nei minimi dettagli sia per chi vuole intraprendere la carriera di barman/barlady. Il suo punto di forza è la personalizzazione di ogni servizio, che parte dall’ascolto delle esigenze di ogni singolo cliente per creare eventi unici e interamente personalizzabili dalla scelta della drink list all’allestimento del bar o, nel caso della consulenza e delle start-up, dalla progettazione fino al lancio.