Codacons e Aidma a Schifani: “Intervenga sui pronto soccorso”

"Necessario un potenziamento delle risorse umane"

PALERMO – Codacons e Articolo 32 Aidma lanciano un appello urgente al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani per chiedere di intervenire “tempestivamente sul grave stato di sofferenza dei pronto soccorso in Sicilia – spiegano – la situazione attuale, già critica, mette a rischio la vita dei pazienti e richiede azioni concrete e immediate”.

La carenza di personale medico e paramedico nei pronto soccorso “è una problematica – sottolineano – che non può più essere ignorata. È necessario un potenziamento immediato delle risorse umane, con l’inserimento di un numero significativo di medici, inclusi specialisti, per garantire un’assistenza tempestiva ed efficace a chi arriva in situazioni di emergenza, spesso in condizioni di pericolo di vita”.

“Per incentivare il personale medico e paramedico a lavorare nei pronto soccorso – continua il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi – si rende indispensabile un adeguamento delle retribuzioni, riconoscendo il valore e il sacrificio di chi opera in condizioni di elevata pressione e responsabilità. Solo così sarà possibile attrarre nuovi professionisti e trattenere quelli già in servizio”.

Per alleviare l’ansia dei familiari, spesso in attesa di notizie sui propri cari, Codacons e Articolo 32 Aidma propongono “l’adozione immediata di un’app digitale – proseguono – questa piattaforma dovrebbe fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei pazienti e facilitare la comunicazione tra personale sanitario e familiari”, concludono.