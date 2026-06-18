Coisp: “Dall’1 luglio rafforzati gli organici della polizia a Palermo”

"Nel mese di agosto sono previste ulteriori assegnazioni"

PALERMO – “Il ministro Piantedosi ha dimostrato di essere una persona che alle promesse fa seguire i fatti: a pochi giorni dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi lunedì scorso a Palermo, sono già arrivate le prime disposizioni per il rafforzamento degli organici della polizia nel territorio palermitano, con trasferimenti anticipati che scatteranno già a partire dal 1° luglio e che consentiranno di potenziare la questura e i commissariati della provincia”. Lo dice in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

“I primi rinforzi riguarderanno la questura di Palermo e il commissariato di Corleone, con l’obiettivo di sostenere anche i presidi di Bagheria, Cefalù, Partinico e Termini Imerese. – aggiunge – Nel mese di agosto, invece, sono previste ulteriori assegnazioni che consentiranno di rafforzare maggiormente l’azione di contrasto alla criminalità anche in tutta la provincia. Come sindacato di polizia avevamo evidenziato in tante occasioni la necessità di intervenire sugli organici in quest’area della Sicilia, e oggi registriamo con soddisfazione questa risposta rapida ed efficace che arriva dal governo. Quando le istituzioni ascoltano chi opera sul campo e agiscono con tempestività, si compiono passi avanti importanti per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e migliori condizioni di lavoro anche agli operatori di polizia”.