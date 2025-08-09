Coldiretti, a Ferragosto circa 650mila vacanzieri in agriturismo

Il soggiorno medio sarà tra le 5 e le 6 notti

ROMA – Saranno circa 650mila i vacanzieri italiani e stranieri che nella settimana di Ferragosto prenderanno d’assalto gli agriturismi nazionali, tra pernottamenti e pasti, con le strutture sul territorio tricolore già vicine al tutto esaurito. E’ quanto stimano Coldiretti e Campagna Amica “in occasione del week end da bollino nero che segna il grande esodo per le vacanza, con la chiusura di uffici e attività nelle città e gli italiani che si riverseranno sule strade verso mare, montagna e campagne”.

Secondo l’analisi la settimana del 15 agosto nelle strutture agrituristiche vedrà una leggera prevalenza di presenze di turisti italiani rispetto a quelli provenienti da altri Paesi, per una media di 5/6 notti di soggiorno.

Lo studio segnala che a trainare la vacanza in agriturismo “è soprattutto la novità del turismo esperienziale legato al cibo”.

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, quasi quattro italiani su dieci (39%) prenderanno parte ad attività come degustazioni, visite guidate a cantine, frantoi, caseifici o birrifici, corsi di cucina. L’enoturismo si piazza in testa alle preferenze generali, “forte anche – sottolinea l’organizzazione agricola – di un lavoro che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale delle opportunità e dlele iniziative legate al mondo del vino”.

Al secondo posto ci sono a pari merito oleoturismo e turismo dei formaggi, che precedono il birraturismo. Il turismo esperienziale è gettonatissimo – fa presente la rappresentanza agricola – anche dagli stranieri, americani in testa, “che approfittano delle vacanze nel Belpaese per “fare il pieno” delle specialità Made in Italy che sugli scaffali delle città a stelle e strisce diventeranno più care con i dazi di Trump”.

La spesa per il cibo da parte dei turisti Usa in Italia – segnala Coldiretti – è pari a 2,3 miliardi, con le specialità enogastronomiche del Belpaese che rappresentano la prima motivazione della scelta della vacanza nello Stivale, precedendo arte, storia e bellezze naturali. Secondo un’analisi di Terranostra Campagna Amica, lo scorso anno hanno dormito in una struttura agrituristica ben 135mila americani con oltre mezzo milione di pernottamenti.

