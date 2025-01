Colpi di pistola e movente: resta appesa a un filo la vita del 21enne

C'è un indagato per la sparatoria, interrogato fino a tarda sera

CATANIA – Dalle 15 del pomeriggio e fino a sera tardi, sono state ore convulse. Fatte di tensione, ricostruzioni, testimionianze e apprensione. Con la drammatica certezza che la vita del 21enne incensurato Giuseppe Francesco Castiglione resta appesa ad un filo nonostante il tentativo disperato dei medici dell’ospedale Garibaldi-Centro di salvargli la vita.

I proiettili esplosi lo hanno centrato tra le spalle e la schiena centrando gli organi vitali: ne sono stati estratti cinque.

La sparatoria a Catania

Il fatto di sangue è avvenuto attorno alle 15 in piazza Palestro. il 21enne era a piedi ed giunto a bordo della propria auto. Aveva un appuntamento chi gli ha teso un agguato? Una riposta che toccherà dare agli uomini della Squadra mobile che – coordinati dalla Procura della Repubblica di Catania – pezzo dopo pezzo stanno ricostruendo i pezzi di una storia svelata già in buona parte (ma tutta da verificare) da chi ha fatto fuoco.

In serata, infatti, ai carabinieri si è presentato il ventenne C. M. R. con il cerchio che si andava chiudendo e con i sospetti che portavano dritti dritti a lui. Dai militari, il 20enne è stato consegnato ai poliziotti. Da lì, un lunghissimo interrogatorio durato fino alla tarda serata di ieri.

Il movente

C. M. R. arriva a piazza Palestro a bordo di un mezzo a due ruote. Agisce di giorno e sotto l’occhio di numerosi testimoni. Scende dalla sella della moto e si dirige verso Giuseppe Francesco Castiglione cominciando a fare fuoco: dopodiché fugge via a piedi. La chiamata arriva al Nue e poi l’arrivo praticamente immediato dei poliziotti con più Volanti. Da cosa scaturisce un fatto così violento e cruento? Probabile che sia scattato tutto per gelosia nei riguardi di una ragazza, evidentemente contesa dai due.

Nell’attesa che le indagini, facciano il proprio corso, Castiglione resta ricoverato in condizioni gravissime sul letto d’ospedale.