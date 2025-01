Colpo a segno all’Apple store del Centro Sicilia: razziati iPhone e Mac

"Spaccata" dei soliti ignoti di turno. Le indagini dei carabinieri

MISTERBIANCO (CATANIA) – Hanno agito pochi minuti dopo la mezzanotte del nuovo anno. Bloccando le strade che portano al Centro Sicilia: dopodiché con il classico escavatore hanno distrutto l’ingresso che dà sul retro ed hanno fatto razzia di iPhone e Mac.

La banda per impedire l’accesso all’area ha utilizzato dei mezzi rigorosamente rubati. Che poi sono stati dati alle fiamme. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che in queste ore conduco le indagini. Da quantificare l’ammontare del bottino portato via dalla banda dei soliti ignoti di turno.