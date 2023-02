Colpo della banda spacca-vetrine a una pizzeria di Palermo 

Il fatto è avvenuto in viale Strasburgo.

Palermo – Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Questa volta è stata presa di mira la pizzeria Gustoso in viale Strasburgo. I ladri nel cuore della notte hanno infranto i vetri dell’ingresso e si sono portati via la cassa con dentro l’incasso. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le immagini delle telecamere della zona per risalire agli autori del colpo. In queste ultime settimane sono stati diversi i commercianti presi di mira nel capoluogo siciliano.