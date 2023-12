Coltiva il tuo futuro in Sicilia con i nuovi bandi del PSP per nuovi agricoltori. È l’opportunità che stavi aspettando

"Un sostegno per complessivi 98 milioni di euro a giovani e meno giovani che decidono di investire sulla propria terra"

Sei un giovane appassionato di agricoltura tra i 18 e i 40 anni (41 non compiuti) e vuoi avviare la tua azienda agricola in Sicilia? E ancora, hai pensato di avviarla ma hai superato l’età per partecipare a programmi per giovani agricoltori? Per entrambi i casi c’è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire! È quanto previsto dal nuovo Piano strategico della PAC 2023-2027 che finanzia due nuovi bandi (interventi SRE01 ed SRE02) destinati proprio a tali finalità. Con una dotazione finanziaria di ben 78 milioni di euro (con un premio da 50 mila euro per ciascun beneficiario) i giovani agricoltori con il ruolo di Capo Azienda potranno avviare la propria attività agricola. Per i nuovi agricoltori, tra i 41 e i 60 (61 non compiuti), è invece prevista una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro ( con un premio di 30 mila per ciascun beneficiario ) .

Per entrambi gli interventi è prevista l’acquisizione (per chi non la possiede) di una formazione o competenza professionale entro 36 mesi dalla notifica del decreto di concessione.

E dopo l’insediamento, quali condizioni devono essere rispettate? L’azienda agricola deve essere condotta dal beneficiario in qualità di capo azienda per almeno 5 anni dalla data del pagamento del saldo del premio, oltre ad assolvere ai requisiti di “agricoltore in attività” entro 18 mesi dalla notifica del decreto di concessione. L’insediamento deve invece essere effettivo entro i 90 giorni dalla graduatoria definitiva e le attività devono essere avviate e completate entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

Partecipare è semplice: basta presentare la domanda presso l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura del territorio in cui l’azienda genera più del 50% del reddito, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le richieste saranno valutate in base ai criteri di selezione indicati nel bando. In caso di parità di punteggio, verrà data priorità alla richiesta di sostegno presentata per prima sul portale SIAN.

Cosa aspetti? Se vuoi diventare un agricoltore di successo in Sicilia, questo è il momento che stavi aspettando. Puoi presentare la domanda a partire dal 16 novembre 2023 (per il bando rivolto ai giovani agricoltori) e dal 23 novembre 2023 (per quello rivolto ai nuovi agricoltori). A breve sarà comunicata l’apertura del sistema SIAN per la presentazione delle domande.

Per ulteriori informazioni e per presentare la tua domanda, consulta il sito https://svilupporurale.regione.sicilia.it/